القومي للمرأة يعلن وصول «تحويشة» إلى قنا بمشاركة أبطال التجديف: هتوفري فلوسك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«تحويشة» مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في شهر مارس الماضي، بهدف قيام السيدات بادخار الأموال بدلا من الدخول في «جمعيات»، وتطبيقا للشمول المالي الذي تنفذه الدولة، وتبنتها العديد من الجهات المختصة من بينها، المجلس القومي للمرأة، الذي أعلن عن وصولها إلى محافظة قنا ضمن تحدي تجديف نهر النيل، الذي يقوم به حاتم قنديل وإبراهيم أيوب، من أبطال مصر في رياضة التجديف، وبمشاركة عدد من الشباب والشابات في المحافظات من مختلف الأعمار.

استمرار المبادرة لمنتصف أكتوبر

وقال القومي للمرأة، في بيان له اليوم، إن مبادرة «تحويشة»، مستمرة لمنتصف شهر أكتوبر المقبل في عدد من المحافظات والأماكن السياحية في مصر، ومن المقرر أن يكون تحدي تجديف نهر النيل الذي يقوم في إطار مبادرة «تحويشة» من محافظة أسوان حتى رأس البر بدمياط: «هتعرفي توفري فلوسك».

مبادرة «تحويشة» تهدف لادخار الأموال

كما تم تنظيم البرنامج ضمن إطار مبادرة تحويشة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وبالتعاون مع البنك المركزي المصري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وسفارة مملكة هولندا، والبنك الزراعي المصري وشركة efinance، بهدف ادخار السيدات لأموالهن بدلا من الجمعيات.