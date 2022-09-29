أخصائي يوضح أسباب إصابة الأطفال بمرض السكري: احذري العادات الخاطئة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصبح الإصابة بمرض السكري ليس مقتصرًا على كبار السن والشباب فقط، بل انتشر بين الاطفال بشكل كبير خاصة النوع الأول منه، والذي يعكر صفو حياتهم ويجعلهم مجبورين على تناول أطعمة معينة والحد من بعض العادات التي تؤثر بالسلب على صحتهم وتجعلهم في حاجة دائمة للأنسولين.

ضرورة التوعية بمرض السكري داخل المدارس

تحدث الدكتور عمرو محمد، أخصائي السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر والغدد الصماء، عن أسباب مرض السكري عند الأطفال وكيفية التعامل معه، خلال استضافته في برنامج «جروب الماميز»، قائلا: «في معتقد كبير عند الناس أن مرض السكري مقتصر على كبار السن والاعمار المتقدمة، والإغفال عن انتشاره بين الأطفال، وعلاجه بالأنسولين، فكرة تخيل معاناة الأطفال من السكري والاحتياج للأنسولين، تعتبر صعبة على البعض، لذا يجب التوعية به داخل المدارس والتعامل مع مصابيه على أنهم أبطال وبحاجة للدعم، كونهم يمكن أن يدخلوا في غيبوبة سكر مفاجئة».

معلومات مغلوطة عن مرض السكري

كما أشار الدكتور عمرو محمد، خلال الحديث، على كيفية اكتشاف المرض مبكرا وكيفية التعامل معه: «السكر كمرض هو مزمن نتيجة وجود خلل في عمل البنكرياس، إفراز الأنسولين، أو مقاومة الأنسولين أي يتواجد داخل الجسم ولكن لا يعمل بشكل جيد على المستقبلات وبالتالي يحدث الاصابة بالسكري، وله أنواع كثيرة ولكن الأكثر شيوعا هو النوع الثاني الذي يصيب أكثر من 90% من الأشخاص، ونحتل رقم 9 عالميا في معدل الإصابة بمرض السكري، ومتوقع التدريج إلى رقم 7 في عام 2035».

أسباب الإصابة بمرض السكري عند الأطفال

وعن أسباب الإصابة بمرض السكري، قال أخصائي السكر والغدد الصماء، يعتبر العامل الوراثي من الأسباب الرئيسية للإصابة بالمرض، الذي يصيب غالبا الأطفال والكبار، نتيجة النمط الحياتي الخاطئ، احذري العادات الخاطئة لطفلك، فضلا عن العوامل البيئية، وقلة ممارسة الرياضة والمجهود البدني، وطريقة التغذية سواء بكميات كبيرة أو تناول أطعمة ضارة مثل النشويات والسكريات والدهون، ويعتبر النوع الأول هو الأكثر شيوعا بين الأطفال ولكن ليس له علاقة بسوء التغذية ولا العواما الوراثية وإنما يحدث نتيجة وجود خلل في جهاز المناعة بدون سبب محدد ويكون أجسام مضادة للبنكرياس والتي تدمر الخلايا التي تفرز الأنسولين».