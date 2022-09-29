احذر من قلة النوم.. تؤثر على مظهرك وصحتك النفسية وتضعف مناعتك

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الحرمان المستمر من النوم يمكن أن يؤثر سلبيا على جسمك، كما يؤثر نفسيا على الرجال بحسب أخصائي علم النفس الإكلينيكي وخبير النوم، الدكتور مايكل بريوس، لمجلة GQ المهتمة بشؤون الرجال.

وفيما يلي ينشر «هن»، تأثير قلة الراحة والنوم السلبية على جسم الرجال، وكذلك كيفية تحسين النوم في بضع خطوات أساسية.

تأثير النوم السيء على صحتك

قلة النوم تؤثر على صحة الجلد:

نظرًا لأن جسمك يصلح نفسه أثناء النوم، فإن قلة النوم تعيق بشكل كبير دوران الخلايا والعمليات السطحية على الجلد، تحتاج إلى راحة جيدة لشفاء الجروح حتى الصغيرة، مثل علامات حب الشباب، أو للحفاظ على نضارة البشرة، هذا يساعد على منع كل شيء له مظهر سيء من الهالات السوداء إلى فرط التصبغ، العيون المنتفخة والخطوط الدقيقة.

تؤثر على الشعر:

قلة النوم هي شكل من أشكال التوتر، والضغط يزيد من مستويات الكورتيزول في جسمك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر قبل الأوان، في حين أنه يمكن إعادة إنماء التساقط الناتج عن الإجهاد في كثير من الأحيان، فإن قلة النوم المزمنة يمكن أن تسبب أضرارًا لا يمكن إصلاحها في بصيلاتك.

ضعف الذاكرة والإدراك:

يؤثر النوم بشكل مباشر على قدرتنا على الاحتفاظ بمعلومات جديدة وتعلمها، كما أنه يمنح عقلك وقتًا كافيًا لبناء روابط عصبية، وهو عامل رئيسي في كل من الذاكرة والإدراك، ويعزز قدرتك على التعلم والتذكر عندما تكون مستيقظًا، قلة النوم تعكس ذلك تماما وتؤدي لنتائج غير مرغوب فيها.

ضعف المناعة:

النوم ضروري من أجل الأداء السليم لجهاز المناعة، الذي يحمي الجسم من الأمراض، والحرمان من النوم يمكن أن يغير مدى سرعة وفعالية استجابة جهاز المناعة للتهديدات، ما يجعل من الصعب مكافحة العدوى التي يمكن السيطرة عليها بسهولة.

كيف تحصل على نوم أفضل ليلاً

ووجه «بريوس» عدة نصائح لتحسين النوم بشكل منتظم:

يجب عليك النوم والاستيقاظ كل يوم بناءً على النمط الزمني الخاص بك وهو ميل جسمك الطبيعي للنوم في وقت محدد.

توقف عن تناول الكافيين بحلول الساعة 2 بعد الظهر.

تمرن يوميًا، لكن توقف عن التمرين قبل النوم بأربع ساعات

عندما تستيقظ، خذ 15 نفسًا عميقًا واشرب كوب من الماء.