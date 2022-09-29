في يومه العالمي.. أطعمة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يحتفي العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب؛ لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التي غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات لأسباب عدة، مثل: العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين.

وبهذه المناسبة، نستعرض أنواعاً مختلفة من الأطعمة التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفقًا لدراستين بحثيتين جديدتين، فإن الأطعمة المغذية والنباتية صحيًة للقلب في أي عمر.

ونُشرت نتائج الدراسات في مجلة "Journal of the American Heart Association" ، وهي مجلة تابعة لجمعية القلب الأمريكية.

في الدراستين المنفصلتين اللتين حللتا المقاييس المختلفة لاستهلاك الأغذية النباتية الصحية، وجد الباحثون أن كلاً من الشباب والنساء بعد سن اليأس يعانون من عدد أقل من النوبات القلبية وكانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عندما يأكلون المزيد من الأطعمة النباتية الصحية.

تقترح توصيات النظام الغذائي ونمط الحياة لجمعية القلب الأمريكية نمطًا غذائيًا صحيًا شاملًا يركز على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والدواجن والأسماك منزوعة الجلد والمكسرات والبقوليات والزيوت النباتية غير الاستوائية.

كما ينصح بالاستهلاك المحدود للدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات السكرية.

إحدى الدراسات، بعنوان "نظام غذائي يركز على النبات ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الشباب إلى منتصف مرحلة البلوغ"، قيمت ما إذا كان الاستهلاك طويل الأجل لنظام غذائي يركز على النبات والتحول نحو نظام غذائي يركز على النبات يبدأ في سن الرشد مرتبطين مع انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في منتصف العمر.

فحص يوني تشوي، المؤلف الرئيسي لدراسة الشباب وحاصل على الدكتوراه باحثة في قسم علم الأوبئة وصحة المجتمع في كلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا في مينيابوليس، وزملاؤه النظام الغذائي وحدوث أمراض القلب لدى 4946 من البالغين المسجلين في دراسة تطور مخاطر الشريان التاجي لدى الشباب (CARDIA)، كان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عامًا وقت التسجيل (1985-1986) في هذه الدراسة وكانوا خاليين من أمراض القلب والأوعية الدموية في ذلك الوقت.

شمل المشاركون 2509 بالغين من السود و2437 من البالغين البيض (54.9 في المائة من النساء بشكل عام) الذين تم تحليلهم أيضًا حسب مستوى التعليم، خضع المشاركون لثمانية اختبارات متابعة من 1987 إلى 1988 حتى 2015-16 تضمنت الاختبارات المعملية والقياسات البدنية والتاريخ الطبي وتقييم عوامل نمط الحياة.

على عكس التجارب العشوائية المضبوطة، لم يُطلب من المشاركين تناول أشياء معينة ولم يتم إخبارهم بنتائجهم في مقاييس النظام الغذائي، لذلك تمكن الباحثون من جمع بيانات نظام غذائي معتاد غير متحيز طويل الأجل.

بعد مقابلات مفصلة حول تاريخ النظام الغذائي ، تم تسجيل جودة الوجبات الغذائية للمشاركين بناءً على نقاط جودة النظام الغذائي (APDQS) المكونة من 46 مجموعة غذائية في السنوات 0 و 7 و 20 من الدراسة، تم تصنيف المجموعات الغذائية إلى أغذية مفيدة (مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والمكسرات والحبوب الكاملة)؛ الأطعمة الضارة (مثل البطاطس المقلية واللحوم الحمراء عالية الدسم والوجبات الخفيفة المالحة والمعجنات والمشروبات الغازية)؛ والأطعمة المحايدة (مثل البطاطس والحبوب المكررة واللحوم الخالية من الدهون والمحار) بناءً على ارتباطها المعروف بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المشاركون الذين حصلوا على درجات أعلى تناولوا مجموعة متنوعة من الأطعمة المفيدة، بينما الأشخاص الذين حصلوا على درجات أقل تناولوا المزيد من الأطعمة الضارة، بشكل عام، تتوافق القيم الأعلى مع نظام غذائي غني بالتغذية يركز على النبات.

وجد الباحثون:

1- خلال 32 عامًا من المتابعة، أصيب 289 من المشاركين بأمراض القلب والأوعية الدموية (بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وآلام الصدر المرتبطة بالقلب أو انسداد الشرايين في أي مكان في الجسم).

2- كان الأشخاص الذين حصلوا على أعلى 20 في المائة من نقاط جودة النظام الغذائي على المدى الطويل (أي أنهم تناولوا أغذية نباتية غنية بالتغذية وعدد أقل من المنتجات الحيوانية المصنفة بشكل سلبي) أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 52 في المائة، بعد التفكير في العديد منها العوامل (بما في ذلك العمر والجنس والعرق ومتوسط استهلاك السعرات الحرارية والتعليم والتاريخ الأبوي لأمراض القلب والتدخين ومتوسط النشاط البدني).

3- بالإضافة إلى ذلك، بين عامي 7 و 20 من الدراسة عندما تراوحت أعمار المشاركين بين 25 و 50 عامًا، كان أولئك الذين قاموا بتحسين جودة نظامهم الغذائي أكثر (تناولوا أغذية نباتية أكثر فائدة وأقل منتجات حيوانية ذات تصنيف سلبي) أقل احتمالًا بنسبة 61 في المائة يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية اللاحقة، مقارنة بالمشاركين الذين انخفضت جودة نظامهم الغذائي بشكل أكبر خلال تلك الفترة.

4- كان هناك عدد قليل من النباتيين بين المشاركين، لذلك لم تتمكن الدراسة من تقييم الفوائد المحتملة لاتباع نظام غذائي نباتي صارم، والذي يستبعد جميع المنتجات الحيوانية،

بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والبيض.

قال تشوي: "النظام الغذائي الغني بالتغذية والذي يركز على النبات مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، النظام الغذائي الذي يركز على النبات ليس بالضرورة نباتيًا، يمكن للأشخاص الاختيار من بين الأطعمة النباتية القريبة قدر الإمكان من الأطعمة الطبيعية وغير المعالجة بشكل كبير، ونعتقد أنه يمكن للأفراد تضمين المنتجات الحيوانية باعتدال من وقت لآخر، مثل الدواجن غير المقلية والأسماك غير المقلية والبيض والقليل - ألبان دسمة ".

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