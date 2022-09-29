أمراض القلب تقتل 17 مليون شخص كل عام.. كيف تحمي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يحتفي العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب؛ لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التي غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات لأسباب عدة، مثل: العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين.

والأمراض القلبية الوعائية هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، إذ تتسبب في وفاة نحو 17.9 مليون شخص كل عام، بحسب ما ذكرت منظمة الصحة العالمية،.

والأمراض القلبية الوعائية هي مجموعة اضطرابات تصيب القلب والأوعية الدموية وتشمل مرض القلب التاجي، ومرض الأوعية الدماغية، وداء القلب الروماتيزمي واعتلالات أخرى.

ويعزى أكثر من أربعة أخماس وفيات الأمراض القلبية الوعائية إلى النوبات القلبية والسكتات، ويحدث ثلث هذه الوفيات مبكرا عند أشخاص تقل أعمارهم عن 70 عاما.

عوامل الخطر:

وأهم عوامل الخطر السلوكية لأمراض القلب والسكتة هي اتباع نظام غذائي غير صحي، والخمول، وتعاطي التبغ، وتعاطي الكحول على نحو ضار.

وتتجلى آثار عوامل الخطر السلوكية عند الأفراد في ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، وزيادة الوزن والسمنة.

وتشير "عوامل الخطر الوسيطة" هذه التي يمكن قياسها في مرافق الرعاية الأولية إلى زيادة احتمال الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة وقصور القلب ومضاعفات أخرى.

الحد من الإصابة

وثبت أن الحد من احتمال الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية ممكن من خلال الإقلاع عن تعاطي التبغ، والإقلال من الملح في النظام الغذائي، والإكثار من تناول الفواكه والخضروات، والمواظبة على النشاط البدني المنتظم، وتجنب تعاطي الكحول على نحو ضار.

ومن أجل تحفيز الأفراد على اتباع سلوكات صحية والمواظبة عليها، من الضروري وضع سياسات صحية تهيئ بيئات مواتية لإتاحة خيارات صحية ميسورة التكلفة وفي المتناول.

ويساهم تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وضمان حصولهم على العلاج المناسب في الوقاية من الوفيات المبكرة. ومن الضروري إتاحة أدوية الأمراض غير السارية والتكنولوجيات الصحية الأساسية في جميع مرافق الرعاية الصحية الأولية لضمان توفير العلاج والمشورة لمن يحتاجون إليهما.

النوبة القلبية والسكتة

لا تظهر في معظم الأحيان أعراض للمرض الكامن في الأوعية الدموية. وقد تكون النوبة القلبية أو السكتة أول علامة على المرض الكامن. وتشمل أعراض الإصابة بنوبة قلبية ما يلي:

- ألم أو شعور بالضيق في وسط الصدر.

- ألم أو شعور بالضيق في الذراعين أو الكتف الأيسر أو المرفقين أو الفك أو الظهر.

- بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الشخص صعوبة في التنفس أو ضيقا في التنفس؛ الغثيان أو القيء، الدوخة الخفيفة أو الإغماء؛ التعرق البارد؛ والشحوب. يزداد احتمال التعرض لضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام الظهر أو الفك عند النساء أكثر منه عند الرجال.

وتشمل أعراض السكتة الأكثر شيوعا الضمور المفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، ويكون في معظم الأحيان في جانب واحد من الجسم. وتشمل الأعراض الأخرى الظهور المفاجئ للعلامات التالية:

تنمل في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم؛

الارتباك أو صعوبة في الكلام أو في فهم الكلام؛

صعوبة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما؛

صعوبة في المشي، والدوخة و/ أو فقدان التوازن أو التناسق؛

صداع شديد دون سبب معروف؛ و/ أو

الإغماء أو فقدان الوعي.

وينبغي للأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض أن يطلبوا الرعاية الطبية فورا.

كيف تحمي نفسك؟

ويهدف الاحتفاء باليوم العالمي للقلب إلى:

- التشجيع على اتباع نمط حياة صحي، وعادات غذائية جيدة.

- وضع خطه تسهم في الحد عن التدخين؛ لتقليل خطر الإصابة بمرض القلب.

- خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي.

التوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا؛ فالرياضة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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