"ديدان الأذن" السبب.. سر استمرار أغنية عالقة في ذهنك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يفقد كثير من الأشخاص القدرة على التوقف عن تذكر مقطع أغنية أو موسيقى معينة، ولكن على النقيض الآخر، هناك بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون التوقف عن تكرار بعض الأغاني لعدة أيام، فما سبب ذلك؟

يسمي الخبراء هذه الظاهرة بـ"ديدان الأذن"، هي ديدان بمعنى أنها تتسلل إلى الرأس وتخلق نوعاً من الحكة الدماغية، ليجد الدماغ نفسه بحاجة إلى ملء فراغ الأغنية أو استكمال الجملة كل حين وآخر.

لذا، عندما نستمع إلى أغنية، فإنها تحفز جزءًا من الدماغ يسمى القشرة السمعية، وجد الباحثون في جامعة دارتموث أنه عندما قاموا بتشغيل جزء من أغنية مألوفة، استمرت الدماغ في "الغناء" لفترة طويلة بعد انتهاء الأغنية، وفقًا لموقع "livescience".

وأفاد بحث نُشرعام 2021 في مجلة علم النفس التجريبي أن الأغاني التي تعلق في رأسك تساعد في تقوية ذكريات الحدث الذي تزامن معه، قد يشير هذا أن التدخلات القائمة على الموسيقى ستكون مفيدة للأشخاص الذين يتعاملون مع الخرف ويكافحون من أجل تذكر الأحداث والأنشطة اليومية.

وهناك العديد من الأسماء لهذه الظاهرة مثل: "التهاب التنسج المتكرر"، "ميلوديانيا".

وأشارت دراسة نشرت عام 2012 في مجلة Psychology of Music أن حوالي 90 % من مستخدمي الإنترنت أبلغوا عن وجود أغنية عالقة في رؤوسهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

ووجدت الدراسة أنه كلما كان الشخص موسيقيًا، زاد احتمال تعرضه لديدان الأذن.

- كيفية تلاشي تذكر الأغاني

1. عزف الأغنية على آلة موسيقية:

يؤدّي عزف الموسيقى على الآلة الموسيقية إلى حل المشكلة بالنسبة للكثير من الأشخاص، وفقًا لموقع "wikihow".

2. مضغ العلكة:

يتداخل مضغ العلكة مع القدرة على الاستماع إلى الأغنية في الذهن عند الكثير من الأشخاص، كما تساعدك أيضًا على منع تكرار الأغنية.

3. الغناء:

يساعد غناء أغنية مختلفة غير الذى تتردد فى ذهنك بصوت عالى، للتخلص من ديدان الأذن.

4. حل المسائل الرياضية:

يمكنك أحيانًا كسر التعلّق بالأغنية عن طريق حل مسائل الرياضيات التي تتطلّب كل تركيزك.

اقرأ أيضا:

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول