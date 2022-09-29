الامارات | الأردن: قتيل و21 سنة أشغال شاقة بسبب خلاف على 20 ديناراً



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مواطن أردني على قتل آخر بإسقاط "طوبة إسمنتية" على رأسه؛ لأنه طلب منه إعادة 20 دينارا له كانت دَيناً عليه.

وفي التفاصيل، ذهب المغدور إلى البناية التي يسكنها المتهم، إلا أنه لم يجده موجودا في سكنه، فاتصل به عبر الهاتف، وطالبه باسترداد الـ20 ديناراً (حوالي 28 دولارا).

وعندما عاد المتهم إلى منزله بعد انتهاء المكالمة بخمس دقائق، وجد المغدور أمام بيته، فاشتبكا بالأيدي، ثم فرّ المتهم إلى سطح الطابق الثالث من البناية التي يسكنها.

وحمل المتهم "طوبة إسمنيتة"، وأسقطها من السطح باتجاه المغدور أسفل العمارة، فأصابته برأسه.

وحسب موقع "سرايا" الإخباري الأردني نقل المغدور إلى المستشفى، وبقي في غرفة العناية الحثيثة مدة 4 أيام حتى فارق الحياة.

وجرّمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية القتل القصد، وقضت بوضعه في الأشغال المؤقتة 21 سنة.