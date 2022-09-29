لايف ستايل

الامارات | قرش يسبح في شوارع فلوريدا .. (فيديو)

0 نشر
ترجمات- الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قرش يسبح في شوارع فلوريدا .. (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سمكة قرش وهي تسبح في أحد الشوارع التي اجتاحتها المياه في مدينة فورت مايرز في فلوريدا.
 


رصد المقطع مع عدد من الصور والمقاطع المتداولة الأخرى حجم الدمار الذي أحدثه إعصار "إيان".

ووصل الإعصار "إيان" إلى اليابسة في غرب فلوريدا أمس، ورافقته رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.

تسبّب الإعصار "إيان" بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.

وبحسب المركز الأميركي للأعاصير: "دخل الإعصار إيان الأراضي الأميركية من ساحل كايو كوستا في جنوب غرب فلوريدا، وهو إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من 5 درجات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا