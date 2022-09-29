الامارات | وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي عن 59 عاماً مغني الراب الأميركي كوليو الذي اشتهر بأغنيته الشهيرة "غانغستاس باراديس" عام 1995، على ما أعلن مدير أعماله أمس.

وقال جاريز بوسي لوكالة فرانس برس إن الموسيقي الحائز جائزة "غرامي" المرموقة، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، توفي في لوس أنجلوس، لكنه لم يشر إلى سبب وفاته.

وروى بوسي، وهو أيضاً صديق مقرب من المغني منذ مدة طويلة لموقع "تي إم زي" المتخصصة في أخبار المشاهير، أنه وجد كوليو فاقداً الوعي في حمام أحد الأصدقاء.

وكان كوليو بدأ مسيرته الفنية في كاليفورنيا في أواخر ثمانينات القرن الفائت لكنه اكتسب النجومية من خلال أغنية "غانغستاس باراديس" عام 1995 التي كانت ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "داينجروس مايندس".

وفازت هذه الأغنية بجائزة "غرامي" في العام التالي.

واستخدم كوليو في هذه الأغنية لازمة موسيقى "باستايم بارادايس" لستيفي ووندر (1976).

وبيعت ملايين النسخ من "غانغستاس باراديس" في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى قمة المبيعات في بعض البلدان.