الامارات | يقطع رأس أمه ويرميها من النافذة في إسطنبول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم شاب تركي على قطع رأس والدته ورميه من شرفة المنزل في مدينة إسطنبول.

وقالت وسائل إعلام تركية إن جريمة قتل مروعة وقعت في الأسبوع الماضي بمنطقة بغجلار بمدينة إسطنبول التركية أقدم عليها شاب مدمن على المخدرات أقدم على قطع رأس والدته التي كان يتجادل معها وألقى بالرأس من شرفة المنزل إلى الشارع.

وأضافت وسائل الإعلام أن مدمن المخدرات البالغ من العمر 26 عاماً أقدم على الجريمة لسبب غير معروف في حين سارعت السلطات التركية إلى إرسال قوات من الشرطة ومكافحة الشغب إلى مكان الحادث.