خسرت كل أموالها في صفقة.. البريطانية جاكلين: «كسبت عيلتي وأطفالي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكن نجمة مسلسل EastEnders السابقة جاكلين جوسا، تتخيل أنها في خلال أعوام قصيرة بعد فوزها بمبلغ مليون جنية إسترليني ستفقد كل ثروتها، بل وتضطر لبيع منزلها لسداد ديونها، لكنها وصلت لتلك الحالة بسبب المشاكل المادية في شركتها التي تخلت عنها حتى لا يتم سجنها لكنها استطاعت تعويض قصرها الذي يتخطى ثمنه مليون جنيه إسترليني.

«جاكلين» باعت شركتها لسداد الديون

بينما كانت تنعم «جاكلين» بحياة هادئة تحولت بين يوم وليلة وخسرت الممثلة البريطانية في أحد المسلسلات التي ظهرت في بداية الألفينات، شركتها ومنزلها مقابل صفقة صابون تابعة لمنتجات العناية بالبشرة التي كانت تستثمر فيها، وتراكمت الديون حتى تخطت الـ50 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل مليون جنيه مصري، لذلك تخلت عن بيتها وشركتها لسداد الديون وبقيت في قصرها الذي اشترته منذ عامين بعد فوزها في إحدى المسابقات، وكانت المكافئة 1.3 مليون جنية إسترليني لم تستغنى عنه حتى الآن، وقالت «كسبت مكانها عيلتي وأطفالي»، وفقا لصحيفة The sun.

«جاكلين»: كانت الشركة تمثل لي حياتي

على الرغم من حبها لشركتها ومجال عملها إلا أن الأم الثلاثينية التزمت بكلمتها بعد بدء التحقيق المالي العام الماضي، وقال المتحدث باسمها: «المحادثات جارية بين محاسب جاكلين والمصفي حول الرقم الحقيقي الذي تدين به، وبمجرد أن يتخذوا قرارًا بشأن الرسوم المستحقة، ستقوم جاكلين بالطبع بدفعها على الفور»

تعيش البريطانية «جاكلين» الآن في قصر من 6 أسرّة بقيمة مليون جنيه إسترليني في ولاية إسيكس، ويضم غرفة سينما وبارًا، مع زوجها دان أوزبورن، 31 عامًا، وابنتيهما إيلا، البالغة من العمر سبع سنوات، ومايا البالغة من العمر أربع سنوات، قائلة: «في عملي كنت أحصل على شيك أجر كل أسبوع، لقد كان شيكًا محددًا للراتب ولم يكن علي أن أفعل أي شيء آخر، كنت أعيش حياة مثالية ومريحة، لكن الأمر تغير بين يوم وليلة وعلى كل حال لا يوجد شيء مثل أجر الأمومة بالنسبة لي الآن».