منظمة الصحة العالمية: ممارسة اليوجا في العمل تقلل الاكتئاب وتبني مهارات الموظفين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر رياضة اليوجا، من الرياضات المهمة حيث تقلل الشعور بالاكتئاب، وتعمل على استرخاء الجسم، لذلك قالت منظمة الصحة العالمية، إن دروس اليوجا يجب أن تكون في المكاتب، في محاولة لمعالجة معدلات الاكتئاب المتصاعدة، كما دعت الهيئة المؤثرة المديرين إلى الخضوع لتدريب في مجال الصحة العقلية لتحديد الموظفين الذين يكافحون الاكتئاب، وتقديم دورات إدارة ضغط العمل لديهم.

فوائد ممارسة اليوجا

ووفق المنطمة، فإن الخبراء يأملون أن تساعد التوصيات بـ ممارسة اليوجا، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في الحد من الأمراض العقلية في مكان العمل، كما أوصت بإدخال عوامل تهدف إلى بناء مهارات العاملين في إدارة الإجهاد والتي يمكن أن تشمل تدريب اليقظة الذهنية اليوجا.

يجب أن تكون فرص النشاط البدني القائم على الترفيه مثل دروس الصالة الرياضية أو المشي أو اليوجا، متاحة أيضًا في مكان العمل، بحسب ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة أيضا إنه إذا تعذر إجراء ذلك في المكاتب أو في أماكن أخرى، فيجب على الشركات أن تجد مواقع خارجية يستخدمها العمال.

وأضافت أنه يجب على المنظمات فحص أعباء عمل الموظفين، للتأكد من عدم تعرض أي شخص لخطر الإرهاق، وذلك لأن عبء العمل الكبير يزيد من مخاطر ظهور أعراض حالات الصحة العقلية.

كما يجب على الشركات تقديم تدخلات نفسية اجتماعية مثل تلك القائمة على اليقظة أو المناهج السلوكية المعرفية، وقالت منظمة الصحة إن هذا يمكن أن يحسن فعالية العمل.

وتسلط الوثيقة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، الضوء أيضًا على المخاطر التي تتعرض لها الصحة العقلية للموظفين، بما في ذلك التنمر والعنف النفسي المعروف أيضًا باسم المهاجمة.

وقالت إن حوالي واحد من كل سبعة 15% بالغين في سن العمل يعاني من اضطراب في الصحة العقلية.