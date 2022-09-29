مواد غذائية أساسية يحتاجها الجسم في الخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

الجسم في فصلي الخريف والشتاء وخلال تغيير فصول السنة، يصبح عرضة للأمراض الموسمية من نزلات البرد للأنفلونزا وغيرها، لذا يحتاج إلى دعم.

لذا يجب في هذه الفترة من السنة إضافة الخضروات والفواكه إلى النظام الغذائي، لأن هذه المواد هي مصادر أساسية لفيتامينات D و B6 و B12. وهذه الأخيرة تشارك في إمداد الجسم بالدم، وتساهم في تعزيز المناعة، وفق ما ذكرت الدكتورة مريم سيفولينا أخصائية التغذية الروسية.

وتقول الاختصاصية إنه "يفضل تناول هذه الفيتامينات على شكل مكملات غذائية، وكذلك تناول منتجات غذائية محتوية عليها، مثل الفواكه والخضروات ذات اللوت الأخضر كالتفاح والبصل الأخضر والبقدونس والشبت وغيرها"، بحسب روسيا اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، توصي الأخصائية بضرورة ممارسة نشاط بدني مثل الجري الذي يساعد على تعزيز مناعة الجسم وخاصة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحوض. لأن الجري يساعد على تحسين الدورة الدموية في الرئتين ووصول الأكسجين إلى الخلايا.