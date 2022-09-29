هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال الدكتور أشيش ساراجو، اختصاصي طب القلب الوقائي في مستشفى كليفلاند كلينك إنه على الرغم من أن معالجة عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب يمكن أن تكون مفيدة وذات نتائج إيجابية بغض النظر عن العمر، إلا أنه من المهم للغاية أن يركّز الأفراد على الوقاية من أمراض القلب في سن مبكرة حتى يتمكنوا من التخفيف من تأثيراتها على القلب والأوعية الدموية مع التقدم في العمر، وذلك من خلال تجنب عوامل الخطر، التي يمكن الوقاية منها ومعالجة عوامل الخطر الحالية، التي يمكن السيطرة عليها وإدارتها في وقت مبكر.

وأوضح الدكتور ساراجو أن الأطباء يركزون اليوم خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية على كل من الوقاية البدائية والأولية، لذا ليس من السابق لأوانه أبدا البدء في اتخاذ خطوات للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونقصد بالوقاية البدائية ذلك النهج، الذي يركز على منع تطور عوامل الخطر، التي تؤدي بدورها إلى الإصابة بأمراض القلب مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وما إلى ذلك، بينما تتضمن الوقاية الأولية تحديد عوامل الخطر والتدخل في أسرع وقت ممكن للسيطرة على أي عامل من عوامل الخطر، التي تتطور لدى الشخص.

وأوصى ساراجو المرضى في العشرينات من عمرهم أو أقل بالتفكير في عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، والتي يمكن السيطرة عليها، والبدء باتخاذ خطوات إيجابية لمعالجتها أو مناقشتها مع مختصي الرعاية الصحية.

عوامل الخطر

واستشهد الدكتور ساراجو بالمبادئ التوجيهية لأساسيات الحياة "Life's Essential 8'' ، التي نشرتها جمعية القلب الأمريكية وحددت فيها عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب، والتي يجب معالجتها والتعامل معها مثل الأنظمة الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني والتعرض للنيكوتين وسوء صحة النوم وزيادة الوزن وارتفاع نسبة الدهون في الدم (الكوليسترول)، وجلوكوز الدم وارتفاع ضغط الدم.

وبالإضافة إلى عوامل الخطر الثمانية هذه، أشار الدكتور ساراجو إلى مجموعة من العوامل الأخرى، التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل العِرق - إذ أن سكان جنوب آسيا والشرق الأوسط أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب في مرحلة مبكرة، أي إصابة قريب من الدرجة الأولى بأمراض القلب في سن 55 أو أقل في حالة الأقارب من الذكور، أو في سن 65 أو أقل في حالة الأقارب من الإناث.

عوامل خطر أخرى

وتشمل العوامل الأخرى، التي تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، متلازمة التمثيل الغذائي، والفشل الكلوي المزمن، والحالات الالتهابية المزمنة مثل الصدفية أو التهاب المفاصل الروماتويدي، وانقطاع الطمث المبكر، وارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

وأضاف الدكتور ساراجو: "إذا كان لدى المريض أي من عوامل الخطر، فمن الجيد أن يستشير الطبيب لمناقشة الخطوات الاستباقية، التي يمكن اتخاذها للتخفيف من المخاطر المرتفعة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

واختتم الدكتور ساراجو بالتأكيد على أنه حتى لو لم يكن لدى المريض أي من عوامل الخطر، فلا يزال من الجيد زيارة طبيب رعاية أولية مرة واحدة على الأقل لإجراء فحص صحي سريع والاختبارات والفحوصات الأساسية مثل قياس ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول. وإذا لم تكن هناك مشكلات، فيمكن إعادة إجراء الفحوصات كل أربع إلى ست سنوات على الأقل - أو قبل ذلك وفقاً لتوصيات الأطباء - إذا كان عمرك بين 20 - 40 عاما، أو قبل ذلك إذا كان عمرك 40 عاما أو أكثر.