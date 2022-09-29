طبيب يكشف عن 3 أعشاب تساعد الرضيع على النوم.. أبرزها اللافندر

القاهرة - سمر حسين - صحة

عدم انتظام نوم الأطفال في الأشهر العمرية الأولى أمر يحدث للأمهات حالات من الانزعاج الشديد، خاصة عندما يكون ذلك مصحوبًا بلحظات البكاء المستمرة على مدار ساعات متفرقة من اليوم، لذلك عادة ما تبحث الأم عن وسائل طبيعية لمساعدة الرضيع على النوم سريعًا وبشكل منتظم.

في هذا السياق، قال الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه لـ«هن»: «يجب على الأم عدم منح الرضيع أي مشروبات أو وسائل تساعده على النوم في الأشهر الثلاث الأولى من عمره»، مؤكدا: «مينفعش أدي الرضيع غير لبن والدته بس في أول 3 شهور، وبدءًا من الشهر الرابع بديله الأعشاب الدافية».

أعشاب تساعد الرضيع على النوم سريعًا

وأشار استشاري طب الأطفال، إلى أن هناك بعض الأعشاب التي تساعد الطفل الرضيع على النوم سريعًا، وتشعره بالراحة والنعاس، تتمثل في:

1- الينسون

يساهم الينسون في تخلص بطن الرضيع من الغازات، إلى جانب معالجته للبلغم، وهو ما يساهم في شعوره بالراحة والنوم سريعًا.

2- عشبة اللافندر

تساعد هذه العشبة في التخلص من مشاعر الأرق عند النوم، لأنها تعد مادة مريحة للأعصاب، وتقلل من مستويات القلق.

3- النعناع

يعد النعناع أيضًا مرخي طبيعي للعضلات، كما يساعد على الهضم، ويخفف من انتفاخات البطن للرضيع.