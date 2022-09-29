نصائح مهمة تجعل أظافرك قوية أطول وقت.. لا تعرضيها لهذه المواد

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العناية بالأظافر من الأمور المهمة التي تحرص عليها العديد من السيدات خلال حياتها اليومية، ومع هذا الحرص على مظهرها الجمالي، قد تفقد بعض النساء القدرة على جعلها قوية ومتماسكة لفترة طويلة، وهو ما يشكل إزعاجًا كبيرًا لهن.

وحسب ما قدم good house keeping العالمي، تلك مجموعة من النصائح التي تساعدك على جعل أظافرك قوية وذات مظهر جمالي لأطول فترة ممكنة من الوقت.

1- حافظي على نظافتها جيدًا

بعد غسل يديكِ، تأكدي من أن أظافرك خالية تمامًا من الأوساخ، عن طريق إزالة كل آثار الطلاء أولاً بالمزيل الخاص بها، ومن ثم ضعي الصابون على فرشاة أسنان نظيفة، ثم افركي الأظافر بلطف والجلد المحيط لإزالة الأوساخ، وتقشير أي جلد ميت دون اللجوء لأي مواد كيميائية قاسية وجافة، وذلك وفق ما نصحت «أفا شامبان»، طبيبة الأمراض الجلدية في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

2- تعاملي مع أظافرك بلطف

أظافرك حساسة، لذا تعاملي معها بهذه الطريقة، فيجب عليكي تجنب استخدام الأدوات المعدنية تحت الأظافر، حيث أن الكثير من الحفر يمكن أن تؤدي إلى انفصال صفيحة الظفر عن الجلد، وهي حالة تسمى انحلال الظفر، وهو أمر شائع لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

كما يمكن أن يؤدي التنظيف بالمواد الكيميائية وغسل الأطباق يدويًا إلى إضعاف الأظافر، لذلك يجب حمايتهم بارتداء قفازات مطاطية أو بلاستيكية.

3- قصي أظافرك بانتظام

يجب عليكي الاهتمام بقص أظافرك باستمرار وتقليمها جيدًا، وذلك كي تحافظي عليها قوية وغير معرضة للكسر.