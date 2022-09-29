الامارات | فيصل طبارة قيماً فنياً لمعرض جناح الإمارات في بينالي البندقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات تعيين فيصل طبارة، العميد المشارك والأستاذ المشارك في كلية العمارة والفنون والتصميم بالجامعة الأميركية في الشارقة، قيماً فنياً للنسخة المقبلة من معرض الجناح الوطني لدولة الإمارات المُقام على هامش فعاليات الدورة الـ18 من المعرض الدولي للعمارة 2023 في بينالي البندقية. وجاء اختيار طبارة عقب تقديم دراسته البحثية المقترحة، التي يتمثّل هدفها في رصد أبعاد العلاقة الممتدة بين المشهد المعماري والطبيعة القاحلة أو الجافة بدولة الإمارات، ووضعها في إطار جديد يعيد تصويرها كمساحات شاسعة غنية ومنتجة.

وتم اختيار طبارة عقب توجيه دعوة مفتوحة من الجناح الوطني لدولة الإمارات لكل الكوادر المبدعة من المصممين والمعماريين والمفكرين بدولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، لتطوير دراسات بحثية مقترحة حول مشاركة الجناح الوطني في الدورة القادمة من المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية 2023. وقد تم تكليف المتقدمين باستكشاف الجوانب الساحرة في المشهد المعماري الإماراتي أو البيئة الحضرية، للإسهام في رفد الحوار الملهم حول الممارسات المعمارية المحلية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر عرض نتائج الدراسة البحثية التي توصّل إليها طبارة خلال معرض الجناح الوطني في بينالي البندقية، وسيرافقها كتاب مؤلف، تماشياً مع الشعار الرئيس للمعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية لعام 2023 «مختبر المستقبل»، المقام تحت رعاية القيمة الفنية ليزلي لوكو، وهي مهندسة معمارية تحمل الجنسية الغانية- الاسكتلندية، كما أنها كادر أكاديمي ومحاضرة وكاتبة مجموعة من الروايات الأفضل مبيعاً.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي: «تقدم وزارة الثقافة والشباب الدعم للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في بينالي البندقية، وذلك انطلاقاً من دورها الرامي إلى قيادة وتوجيه القطاع الثقافي والإبداعي في الدولة».

وسيمثّل هذا المعرض المشاركة الأولى للمعماري طبارة كقيم فني لأحد الأجنحة الوطنية في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية، ومشاركته الثانية في المعرض الدولي للعمارة في بينالي البندقية عموماً، حيث سبق أن تعاون مع القيمين الفنيين في الجناح الوطني لدولة الكويت خلال عام 2021 على هامش فعاليات الدورة الـ17 من المعرض الدولي للعمارة، تحت شعار «فضاء تفاوضي».