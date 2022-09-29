الامارات | نادي تراث الإمارات يستحضر عبق الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجسّد جناح نادي تراث الإمارات في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تنوع التراث الإماراتي العريق، ويستحضر عبق الماضي بمفرداته التراثية الأصيلة وتفاصيل الحياة القديمة.

وقال المدير العام للنادي، حميد سعيد بولاحج الرميثي: «نحرص على المشاركة سنوياً في الحدث المتميز الذي يعد منبراً للتواصل مع ممثلين عن مختلف الحضارات والشعوب، وفرصة لعشاق التراث لإطلاعهم على مفردات التراث المحلي»، مضيفاً أن المعرض يربط بشكل غير مباشر بين حاضر الإمارات الذي يعكس التقدم التقني، وماضيها الذي يتجلى في أهمية المحافظة على تراث اﻵباء واﻷجداد، الذي تظهر مفرداته بأكثر من طريقة في المعرض.

وقدم جناح النادي بالأيام الأولى للمعرض عدداً من الورش والعروض الحية للصناعات والحرف اليدوية التي كانت سائدة قديماً، بالإضافة إلى المسابقات التراثية.