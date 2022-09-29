الامارات | طفل لبناني يبهر متابعيه على مواقع التواصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستمتع الطفل ليام حداد، البالغ من العمر عامين، والمعروف لدى متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «الشيف بوبو»، بالطهي كثيراً، حسبما قالت والدته سيبال حداد، من منزلهما في جبل لبنان.

ويظهر كل من ليام وسيبال معاً وهما يعدان الوصفات في مقاطع فيديو على حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «ماما دي بوبو» لآلاف المتابعين على «إنستغرام»، وأكثر من مليون متابع على تطبيق «تيك توك».

وأضافت سيبال أنها «دائماً ما كانت تعتبر الطبخ شكلاً من أشكال العلاج. وعندما كان عمر ليام مجرد بضعة أشهر، دشنت صفحتها الخاصة المتعلقة بالطعام والوصفات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن مع انشغالها توقفت».

ويقوم الثنائي أحياناً بإعادة تقديم وصفات شهيرة للأطعمة والمشروبات وتقييمها، كما يقدمان وصفاتهما سهلة الإعداد في أحيان أخرى.

وأشارت الأم البالغة من العمر 32 عاماً، إلى أنها لم تتوقع أبداً أن يؤدي تصوير مقاطع الفيديو، التي كان الهدف منها هو «جمع الذكريات»، إلى جعل ابنها الأكبر ليام ذائع الصيت.

وحصلت مقاطع فيديو «ماما دي بوبو» على «تيك توك» على أكثر من 10 ملايين إعجاب.