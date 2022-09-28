كيف تعلمي طفلك تقدير وإدارة الوقت؟.. خطوات بسيطة تساعدك على ذلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

كيف تعلمي طفلك تقدير وإدارة الوقت، سؤال يتبادر إلى أذهان العديد من الأمهات، خاصة بالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، والذي يحرص خلاله الأبناء على القيام بالعديد من الأمور ما بين المذاكرة والتسلية في أيام العطلات، وغيرها من أوقات الفراغ.

وللرد على التساؤلات بشأن كيف تعلمي طفلك تقدير وإدارة الوقت، قدم عدد من خبراء علم النفس التربوي، خلال تصريحاتهم لموقع very well family العالمي، مجموعة من النصائح التي تساعد الأمهات على الأمر.

كيف تعلمي طفلك تقدير وإدارة الوقت؟

وكي تعرفي كيف تعلمي طفلك تقدير وإدارة الوقت، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

1- جعل إدارة الوقت ممتعة

يجب أن يكون تعلم إدارة الوقت ممتعًا للأطفال، فعلى سبيل المثال، اجعليه يستخدم الطباشير الملون لتلوين التقويمات الخاصة به، كذلك إضافة ملحقات ملصقة عند تدوين مهامه المختلفة، ما بين ترتيب غرفته وحقيبة الدراسة، وغسل أسنانه يوميًا، وغيرها، فكلما زادت متعة إدارة الوقت لأطفالك، كان من الأسهل جعلهم يفهمون أهمية الوقت وكيفية إدارته جيدًا.

2- البدء في الأمر قبل وصوله مرحلة البلوغ

عندما تبدأين في تعليم طفلك تقدير وإدارة الوقت بمراحل عمره الأولى، كان ذلك أفضل له في التعود على الأمر مع مرور السنوات.

3- إنشاء تقويم العائلة معًا

التقويمات العائلية هي خارطة الطريق لكل فرد في التزامات منزلك، فيجب عليكي أن تعلمي أولادك على وضع الخطط الزمنية معًا، وكيفية إدارة الوقت سويًا، حيث أن هذه الخطوة تساهم بشكل كبير في تعويد طفلك على إدارة الوقت جيدًا.

4- جدولة وقت الفراغ

من المهم وضع جدول زمني والالتزام به مع طفلك حتى في أوقات الفراغ الخاصة به، وذلك كي يتعرف على مدى أهمية الوقت وإدارته في حياته اليومية.