سقطت في فجوة مرعبة.. العثور على جثمان متسلقة جبال أمريكية في «الهيمالايا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في غمضة عين تبدلت لحظات المتعة والمغامرة إلى لحظات من التعاسة والصدمة، وذلك بعدما تم العثور على جثمان متسلقة جبال أمريكية، في جبال الهيمالايا بعد سقوطها داخل فجوة مرعبة بإحدى المناطق الجليدية بسلسلة الجبال الشهيرة.

تفاصيل العثور على جثمان الفتاة الأمريكية

ووفق ما كشفت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أنه تم العثور على الأمريكية هيلاري نيسون، صاحبة الـ49 عامًا، داخل فجوة بإحدى المناطق الجليدية بسلسلة جبال الهيمالايا، وذلك خلال قيامها برحلة استكشافية بالمنطقة الشهيرة، حيث تم تأكيد خبر وفاتها بعد الوصول إلى جثمانها.

وكانت أوضحت التقارير أن «نيلسون» قد اختفت أثناء تزلجها قمة جبل ماناسلو في نيبال، والتي تعد ثامن أعلى قمة جبلية في العالم، وهو ما أثار قلق المتواجدين معها بالرحلة الاستكشافية ذاتها.

سقوط مفاجئ داخل فجوة جليدية

وقال أحد شهود العيان والمستكشفين بالرحلة ذاتها، أنهم شاهدوا منظرًا مرعبًا، بعدما انزلقت هيلاري نيسلون وسقطت داخل فجوة جليدية تبلغ 2000 قدم أي ما يعادل 600 متر داخل الجليد، إذ جاء الأمر بعد مرور 15 دقيقة فقط من وصول متسلقة الجبال الأمريكية إلى القمة البالغ ارتفاعها 26781 قدمًا.

وأكدت الجهات المسؤولة عن منطقة جبال الهيمالايا، أنه تم العثور على جثمان متسلقة الجبال الأمريكية على الوجه الجنوبي للجبل بعد ثلاثة أيام من البحث، وسرعان ما تم نقلها إلى معسكر القاعدة بالسلسلة الجبلية.