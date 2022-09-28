للنساء.. أطعمة تساعد على الوقاية من أمراض الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

الحفاظ على صحة الكبد والاهتمام بالنظام الغذائي الصحي المفيد له، من الأشياء المهمة، إذ يساعد الكبد على التخلص من الأشياء التي تعيق صحة الجسم، والاحتفاظ بالعناصر الغذائية اللازمة.

لذا يجب اتباع نظام غذائي وقائي لتجنب أمراض الكبد، بتضمين مجموعة من الأطعمة التالية، وفق ما أورد موقع "health shots".

العنب

يحتوي العنب على المركبات النباتية المفيدة، وخاصًة العنب الأحمر الذي يعزز صحة الكبد، لأنه يحتوي على مادة الريسفيراترول، الغنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أمراض مختلفة، ومن بينها أمراض الكبد.

البنجر

يعد البنجر من المصادر الجيدة لمضادات الأكسدة، كما يعتبر من أكثر الأطعمة الفعالة لصحة القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الفيتامينات ومنها فيتامين أ، ب6 ، والحديد التي يساعد على حماية الكبد من الإصابة بالأمراض، وتحسين قدرته على التخلص من السموم.

الخضروات الصلبة

تتميز الخضروات الصلبة مثل البروكسل والبروكلي و الخردل، بمحتواها العالي من الألياف والمركبات النباتية المفيدة، كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن البروكسل والبروكلي تساعد على زيادة مستويات الإنزيمات التي تعمل على إزالة السموم وبالتالي حماية الكبد من التلف.

الأفاكادو

يعتبر الأفوكادو عنصرًا أساسيًا في العديد من المأكولات، وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة الكبد، حيث وجدت الأبحاث أن الاستهلاك المعتدل يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين وظائف الكبد.

الجوز

وجدت العديد من الدراسات أنه بالمقارنة مع المكسرات الأخرى، فإن الجوز يحتوي على نسبة أعلى من أوميغا 3 وأوميغا 6، ومادة البوليفينول التي تعتبر من مضادات الأكسدة، لذا أن أعتماد الجوز في نظامك الغذائي سواء كانت نيئة أو محمصة يساهم في تحسين الصحة العامة وخاصًة وظائف الكبد.

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