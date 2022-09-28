"الدنيا لسه فيها خير".. سيدة تتبرع بجزء من كبدها لإنقاذ ابن صديقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تبرعت السيدة "كايلي تايلور " البالغة من العمر 44 عاما بجزء من كبدها لإنقاذ إبن صديقتها المقربة بعد تحذير الأطباء بأنه سيموت بدون زراعة كبد.

تم تشخيص تومي وهو عمره ستة أسابيع فقط، بأنه مصاب بداء ترسب الأصبغة الدموية الوليدي وهي حالة نادرة تؤدي إلى تراكم الحديد الزائد في الكبد وأجزاء أخرى من الجسم.

لذا وجهت أم الطفل وتدعى "لورين بيكيت" البالغة من العمر 25 عامًا، نداءًا عاجلاً لإنقاذ طفلها وعلى الفور تقدم أكثر من 200 شخص للتبرع لانقاذه، ولكن لسوء الحظ لم يكن أيا من هؤلاء الأشخاص متطابقين للتبرع، وفق ما جاء في صحيفة "metro" البريطانية.

لذا عرضت عليها صديقتها المفضلة كايلي تايلور البالغة من العمر 44 عاما التبرع بكبدها وبعد أن ثبت أنها مطابقة للتبرع، خضعت هي وتومي لعملية جراحية استغرقت حوالي 8 ساعات، وبالفعل نجحت العملية وبعد تسعة أشهر أصبح تومي بصحة جيدة.

وقالت الموظفة الحكومية لورين التي تعيش في بيدفوردشير: "لولا كايلي كان تومي سيموت والآن صحتهم على ما يرام".

وتذكرت أن بعد ولادته بـ 12 ساعة لاحظ الأطباء أنه يعاني من اليرقان وانخفاض نسبة السكر في الدم، وتم نقله إلى العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى لوتون ودنستابل.

واعتقد الأطباء أنه يمكن أن يكون لديه أمعاء ملتوية ولكن بعد الفحص اكتشف أن كبده يعاني من مشكلة وتم تشخيصه وهو في عمر أسبوعين، بداء ترسب الأصبغة الدموية الوليدي.

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