شيف أسترالي شهير يقدم نصائح صادمة لتحضير السمك.. «ماتغسليهوش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تناول السمك بأنواعه المختلفة عشق لا ينتهي للملايين من الأشخاص على مستوى العالم، فعلى الرغم من اختلاف طرق تقديمه، إلا أنها تتميز بسهولة التحضير التي لا تستغرق وقتًا طويلًا، ونظرًا لحب العديد من الأشخاص لتناول هذه الأكلة، قدم مؤخرًا، شيف أسترالي شهير، مجموعة من النصائح المهمة الخاصة بإعداد أطباق الأسماك المختلفة.

نصائح شيف الطهي الأسترالي عند تحضير الأسماك

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قدم الشيف الأسترالي الشهير، المدعو جوش نيلاند، مجموعة من النصائح لطهي المأكولات البحرية والتي يأتي على رأسها الأسماك، وهو ما شاركه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمثلت هذه النصائح في:

1- عدم غسل السمك

نصيحة قدمها الشيف الأسترالي قد تكون صادمة، والتي تمثلت في عدم غسل السمك قبل تحضيره، حيث يأتي الأمر على عكس ضرورة غسله قبل الطهي، حيث أوضح «نيلاند»، أنه من الأفضل عند شراء الأسماك أن يتم تقطيعها إلى شرائح فيليه، ووضعها مكشوفة على أرفف الثلاجة لمدة تتراوح من 4 - 5 ساعات، وذلك للسماح للجلد بالجفاف قليلًا، بحيث عندما تُقلى تصبح القشرة هشة ويمكن إزالتها.

2- استخدام تركيز كبير من الملح والخل

كما كشف الشيف الأسترالي عن أنه يفضل استخدام الملح والخل بتركيزات كبيرة، خاصة مع أسماك الماكريل، حيث يساعد هذا في استخلاص المعادن من الأسماك.

3- إزالة الطبقة الزجاجية من عين السمكة

كما يوضح جوش نيلاند أن إزالة الطبقة الزجاجية من عين السمكة يعطي طعمًا جذابًا عند أكلها.

4- طهي السمك على جانب واحد فقط

كما ينصح «نيلاند» بضرورة طهي السمك على جانب واحد فقط وعدم تقليبه، حيث يساهم هذا الأمر في نضوج الجانب الآخر، وذلك من خلال السماح لوصول الحرارة إلى الجانب الآخر وجميع أجزاء السمكة بشكل تدريجي، ومن ثم يصبح اللحم بهذه الطريقة هشًا وشهيًا.