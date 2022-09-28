خبيرة تغذية تنصح بتناول الفواكه الغنية بالبوتاسيوم لمنع التهاب المفاصل.. أبرزها الموز والبرتقال

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يعانون من مشاكل في المفاصل والعظام، والتي تؤثر بالسلب على حياتهم وتعيق الحركة والقدرة على مواصلة العمل والتعايش بشكل سليم، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وتعتبر آلام المفاصل في اليدين والركبتين أكثرا انتشارا، والتي تبدأ في الظهور بشكل خاص بسبب التقدم في العمر، ويحاول المرضى البحث عن طرق طبيعية وبدائل لمحاولة تقليل الآلام.

وينصح خبراء التغذية بتناول الخضراوات والفواكه لمحاولة التصدي لآلام العظام والمفاصل، التي تؤرق حياة البعض وتؤثر على الصحة بشكل كبير، ويمكن أن تعرض حياتهم للخطر والوفاة.

فوائد تناول الفواكه والخضروات

وحددت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث وسلامة الغذاء، لـ«هُن»، بعض الفواكه التي تساعد على التقليل وعلاج مشاكل المفاصل والعظام، قائلة: «آلام المفاصل والعظام، مشكلة كبيرة تؤرق الكثير من الأشخاص لم تعد مقتصرة على كبار السن فقط، فأصبح الشباب يعانون منها وتؤثر على صحتهم بالسلب وتفقدهم الحيوية والنشاط، وتعيق حركتهم بعض الوقت، لذا يجب الاهتمام بتناول الفواكه والخضراوات الغنية بالبوتاسيوم، كالموز والبطيخ والمشمش والبرتقال، إذ يحتوي البطيخ على نحو 267 مليجرام من البوتاسيوم، فيما يحتوي الموز على 358 مليجرام من البوتاسيوم».

الأفوكادو والبطاطا الحلوة

كما نصحت خبيرة التغذية، بتناول الأفوكادو كونه من العناصر الغنية التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتساعد على تقوية العظام والعضلات، وتقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وتساعد على خفض ضغط الدم، فهو يحتوي على نحو 485 مليجرام من البوتاسيوم.

نوهت الدكتورة مروة شعير، أيضًا على ضرورة تناول البطاطا الحلوة، كونها من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، وتقلل من خطر الاصابة بمرض السكري والزهايمر وتحمي من أمراض الشيخوخة والتهاب المفاصل والعظام، كونها تحتوي على 475 مليجرام من البوتاسيوم، بخلاف كونها تعتبر مصدر جيد ومفيد لفيتامين أ.