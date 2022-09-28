علاج التهاب الحلق والأذن في المنزل.. سوائل دافئة إن لم تكن كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع دخول فصل الشتاء، أو بشكل عام منذ بداية الخريف، تنتشر أعراض الإعياء بسبب التغيرات المناخية وتشبه أعراض البرد أو الإنفلونزا، وتدريجياً يدخل الشتاء بأعراضه الأساسية، ومنها التهاب الحلق والأذن، لذلك يبحث الكثير من الناس حول العالم عن علاج التهاب الحلق والأذن في المنزل، والذي ببساطة يعتمد على السوائل الدافئة في البداية إذا كان خفيفاً.

علاج التهاب الحلق والأذن في المنزل

قال الدكتور الصيدلي باهر السعيد، خلال لقائه في إحدى القنوات:«علاج التهاب الحلق والأذن في المنزل أولا إذا لم يكن مصحوبا بأعراض كورونا، لا يجب استخدام المضادات الحيوية أولا، لكن يمكن الاعتماد على مسكنات خفيفة، مثل ميجاليز، ويتناول المريض قرص قبل الأكل ثلاث مرات يومياً، وأيضاً عمل الاستحلاب والغرغرة بالماء الدافئ والملح والإكثار من السوائل الساخنة، وقبل استخدام المضادات الحيوية يجب استشارة الطبيب أولا».

هناك بعض الأدوية الأخرى عند اللجوء للمضادات الحيوية، منها مرطب للمساعدة في الحفاظ على رطوبة الحلق والممرات الأنفية، مستحلبات الحلق أو رذاذ التهاب الحلق، ومضادات الهيستامين التي تصرف بدون وصفة طبية، بالإضافة إلى الغرغرة بالماء المالح، المصاصات أو رقائق الثلج لآلام الحلق والالتهابات، أو بضع قطرات من زيت الزيتون الدافئ في الأذنين، وفقا لموقع health line.

أعراض التهاب الحلق والأذن

بعد معرفة علاج التهاب الحلق والأذن في المنزل يمكن التطرق إلى أعراض كلا منهما، وفقا لموقع health line، كالآتي:

أولا: أعراض التهاب الحلق:

ألم وحكة في الحلق.

صعوبة وألم عند البلع.

تورم وتقرح الغدد في الفك.

تورم وتقرح اللوزتين.

بقع بيضاء وصديد على اللوزتين.

صوت مكتوم وأجش.

الحمى.

السعال.

سيلان الأنف.

آلام في الجسم.

صداع الرأس

ثانيا: أعراض التهاب الأذن:

اضطراب النوم.

فقدان الشهية بسبب صعوبة البلع.

الحمى.

ألم الأذن.

خروج إفرازات من الأذن قد تكون علامة على تمزق طبلة الأذن.