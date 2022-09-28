هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت عصير الموز بالحليب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص تناول مشروب الموز والحليب، ولكن هل تعلم ما تأثير هذا الخليط على الجسم؟ هذا ما نوضحه وفقا لموقع "timesofindia".

يعتبر مزيج الحليب والموز من أكثر المشروبات شهرة بين عشاق اللياقة البدنية والطعام، وينصح العديد من خبراء الصحة أيضا بأن الاستهلاك اليومي من هذين النوعين من الأطعمة لأنهما يساعدان في نمو العضلات ويشكل مصدرًا كبيرًا للكالسيوم والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

ووفقًا للعديد من الدراسات وكتب علم الأيورفيدا ، فقد لوحظ أن الجمع بين هذين الطعامين أو تناولهما معًا يمكن أن يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى أن هذه الأطعمة لها طبيعة مميزة، ما يؤثر على الهضم والجهاز الهضمي، إذ يحدد وجود agni (العصارات المعدية) كيفية تفاعل طعام معين أثناء معالجة جزيئات الطعام في الجسم.

لذا فإن الموز والحليب معًا يعتبر مزيجًا سيئًا ويؤثر على عملية الهضم ويؤدي إلى تفاقم اضطرابات الجهاز التنفسي مثل الجيوب الأنفية والبرد والسعال، وبصرف النظر عن ذلك فإن خلط الفواكه والحليب يعد أمرًا خاطئا لأنه يزيد من وجود المخاط في الجسم.

ومن المثير للاهتمام، أن كلا من الموز والحليب معا لهما تأثير يدمر الجهاز الهضمي، علاوة على ذلك، فإن الدمج بين هذين المكونين يكون ضرره كبيرًا بالنسبة لشخص يعاني من اضطراب في الجهاز التنفسي وحساسية الجيوب الأنفية، أما بالنسبة للنساء الحوامل فإن هذا المزيج مرفوضا تماما.

وفقًا لدكتورة أمراض النساء الهندية ريتا باكشي:" ينتج عن الجمع بين الموز والحليب معًا سمومًا يمكن أن تؤدي إلى الحساسية والالتهابات غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى إن هذا المزيج مرتفع للغاية في السعرات الحرارية التي تؤدي إلى لزيادة الوزن وكتلة الجسم.

لذا يُنصح بشدة بالامتناع عن تناول هذا المزيج أثناء الحمل لتجنب المضاعفات، علاوة على ذلك، يؤدي هذا المزيج إلى العديد من الاضطرابات في الجسم مثل الاحتقان والبرد والسعال والطفح الجلدي والحساسية والقيء.

وبالرغم من أن الموز والحليب مفيدان في نمو الجسم وتقوية المناعة، ومع ذلك، فإن تناول هذين النوعين من الأطعمة معًا يؤدي إلى تفاقم بعض الاضطرابات الصحية وينتج مخاطًا يؤثر على الجهاز التنفسي، وبالتالي، فإن تناولهم على فترات مختلفة سيساعد في تحسين صحتك وبناء عضلات قوية وتقوية عملية التمثيل الغذائي.

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