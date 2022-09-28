6 أشياء تحدث لجسمك عندما يكسر شخص ما قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يكسر قلبك حب حياتك أو صديقك العزيز أو والدك، ستشعر بألم في قلبك، وكأنه نوبة قلبية، لكن في الواقع، هناك العديد من الأشياء الأخرى التي تحدث لجسمك عندما يكسر شخص ما قلبك.

- ألم حقيقي

عندما يكسر شخص نحبه قلوبنا، نشعر بألم حقيقي في صدرنا وجسمنا، يعتقد البعض الآخر أننا نتصرف بطريقة درامية ولكن الحقيقة هي أن هناك ألمًا جسديًا حقيقيًا نشعر به.

نشعر بهذا الألم لأن دماغنا يلتقط الألم العاطفي الشديد ويستجيب كما لو كان جسديًا، لذا تذكر أن الألم قد لا يكون مرئيًا ولكن الجسد يتألم، وفقا لموقع timesofindia.

- ضغط عصبي

هذا شعور شائع جدًا عندما يكسر شخص ما قلبك، تتراكم مستويات التوتر والضغط بداخلك.

عندما يحدث هذا، يجب أن تعتني بنفسك، يمكن أن يكون التوتر غامرًا، هناك شعور بالخوف والقلق والعجز، افعل الأشياء التي تقلل ذلك، مارس أنشطة مختلفة.

- يتباطأ القلب

هل تعلم أنه عندما يكسر شخص ما قلبك، فإن الألم الذي يشعر به في صدره، هو في الواقع تباطؤ عمل القلب.

يمكن أن يتباطأ قلبك عندما ينكسر، يمر جسمك باضطراب عاطفي فيبطئ القلب وتضعف العضلات، يعاني بعض الأشخاص من سكتة قلبية بسبب حسرة، لذا في اللحظة التي تشعر فيها بألم في صدرك، يوصى بإجراء فحص طبي.

- الإجهاد

الإجهاد يمكن أن يدمرك بعدة طرق، يجعلك تعاني ليس فقط عقليًا ولكن جسديًا أيضًا.

تتأرجح عواطفك عندما تمر بحسرة قلب ويتأثر جسدك بهذه الأشياء، ويمكن أن يسبب هذا الأمر للسيدات تأخر دورتهم الشهرية، لذا ابحث عن طرق للتخلص من التوتر، اذهب للتمشية أو تناول مشروبًا دافئًا.

- تساقط الشعر

ربما تكون قد شاهدت في الأفلام أن الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد يفقدون الكثير من الشعر، هذا في الواقع أمر صحيح جدا.

يحدث هذا لأن جسمك يتفاعل مع المواقف العصيبة، في اللحظة التي تتعرض فيها للضغط، خاصة بعد قلب مكسور، قد تفقد شعرك، اعتمادا على كيفية تفاعل جسمك مع الأزمة، لذا، ابحث عن طرق للتعامل مع هذا التوتر، لتجنب هذه الأزمة.

تدهور المناعة

عندما ينكسر قلبنا بأقل الطرق المتوقعة من شخص قريب جدًا، فإن الصدمة لا تحرك عواطفك فحسب، بل إنها تبطئ أيضًا قلبك وتغير عاداتك الغذائية.

ينخفض نظام المناعة في جسمك ويمكن أن تمرض بسهولة، يجب أن تشرب الكثير من الماء وأن تتناول فيتامين سي وطعام صحي.

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