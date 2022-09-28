بالصدفة.. رجل يسحب 33 مليون جنيه بعد اكتشاف حيلة في ماكينة ATM

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قضى رجل بريطاني واحدة من أفضل ليالي حياته، عندما حصل عن طريق الصدفة على مليون جنيه إسترليني من آلة صرف نقود.

توجه الرجل الذي يدعى دان سوندرز إلى ماكينة الصراف الآلي واكتشف خلل فيها، وحاول نقل 200 جنيه إسترالي، ولكن الجهاز أعطى له رسالة خطأ مفادها "تم إلغاء المعاملة"، ولكنه حاول سحب الأموال، وحصل على النقود التي يحتاجها.

وفي البداية لم يفكر كثيرًا في الأمر، لكن في وقت لاحق من تلك الليلة كان يسير إلى المنزل مارا على نفس ماكينة الصراف الآلي، وحاول من جديد وانتهى به الأمر بحصوله على 1300 دولار نقدًا.

وطوال الوقت، كانت ماكينة الصراف الآلي تعطي رسالة "تم إلغاء المعاملة" ومع ذلك فإن الأموال كانت تخرج دون أخذ أي أموال من حسابه المصرفي، وفق ما ذكرت صحيفة "thesun".

وبين الساعة 1 و3 صباحا يتم فصل أجهزة الصراف الآلي عن شبكة البنك في بريطانيا، وهذا ما سمح لـ دان بالحصول على أموال غير محدودة عن طريق التحويل بين حسابيه، واستمر في القيام بهذا الأمر في الأيام التالية وتحول الأمر إلى إدمان بالنسبة له.

وبدأ دان في إنفاق هذه الأموال على تناول المشروبات والطعام في أفضل المطاعم وإقامة الحفلات الصاخبة في نهاية كل أسبوع، وأنفق نحو 1.6 مليون جنيه أسترالي (ما يزيد عن 33 مليون جنيه)، وقام بشراء طائرة خاصة تتسع لـ 20 مقعدًا لرفيقه بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني.

وكان دان يسير في موكب مع مرافقين ويقضي حياته بعيدًا مستمتعًا بالبدلات باهظة الثمن والكافيار والشمبانيا واستأجر ذات مرة حافلة صغيرة وتوقف في جميع الفنادق الصغيرة في ملبورن لاصطحاب الناس، ثم قادهم إلى عقار كبير ومذهل استأجره في وادي يارا حيث استضاف حفلات البلياردو، وسدد أيضًا بعض الرسوم الدراسية لأصدقائه وأرسل زميلًا للدراسة في فرنسا.

لكنه شعر بالذنب في النهاية وقرر الاتصال بالبنك ليخبرهم بما حدث، فأخبروه أن الشرطة ستتواصل معه بهذا الشأن، لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى ظهر في برنامج إخباري يشرح بالتفصيل أسلوب حياته.

ومع ذلك، فقد مرت ثلاث سنوات قبل أن يتم القبض على دان في 111 تهمة تتعلق بالاحتيال والسرقة، وبعد القبض عليه أمضى عاما خلف القضبان وعاد للعمل في مرة أخرى مقابل 13.50 دولار في الساعة.

بالإضافة إلى إنه يروي قصته أيضًا في بودكاست جديد يسمى The Glitch من إنتاج Podshape والمتوفر على Spotify.

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