كيف ترفعي معدل ذكاء طفلك في 3 خطوات؟.. امنحيه الثقة

القاهرة - سمر حسين - ماما

الاهتمام بتركيز الطفل وسرعة استيعابه أمر يحرص عليه العديد من الآباء والأمهات، خاصة بالتزامن مع استقبال العام الدراسي الجديد، لذلك يمكنك معرفة كيف ترفعي معدل ذكاء طفلك من خلال عدة خطوات بسيطة، والتي يمكن تطبيقها خلال الحياة اليومية.

ويمكنك معرفة كيف ترفعي معدل ذكاء طفلك من خلال بعض الخطوات البسيطة، التي يسهل تطبيقها على أرض الواقع، وذلك حسب ما قدم موقع seriously addictive maths العالمي.

كيف ترفعي معدل ذكاء طفلك في خطوات؟

وحسب ما كشف الخبراء، أنه يمكن عند اتباع بعض الأنشطة والمهام اليومية، معرفة كيف ترفعي معدل ذكاء طفلك، والتي تأتي نتائجها بشكل ملحوظ وواضح، خاصة خلال أيام العام الدراسي، حيث تتمثل هذه الخطوات في:

1- القراءة لتحسين الذكاء اللفظي واللغوي

الذكاء اللغوي هو القدرة على معالجة المعلومات باستخدام الكلمات واللغة، وبالمقارنة مع معالجة الصور أو الكلام، تعد القراءة أكثر صعوبة لأنها تعتمد إجراء اتصالات بين مجموعة من أجزاء الدماغ، فعندما تتم القراءة، يكون الشخص مطالب أيضًا بالبناء والتخيل.

فلا تساعد القراءة فقط في تحسين اللغة، بل إنها تحافظ أيضًا على ثبات الذهن، حيث يعد البدء في القراءة مبكرًا لدى طفلك، أمرًا أساسيًا خلال الحياة اليومية.

2- استخدام اللعب التي تحتاج إلى تفكير

يجب تعويد الطفل أيضًا للتركيز على استخدام ألعاب الألغاز، والمكعبات، وألعاب الذاكرة، والحرف اليدوية، وذلك لأنها تمنح طفلك فرصًا تعليمية متعددة.

3- منح الشعور بالثقة

سواء كان طفلك ذكيًا حقًا أو أقل بدرجة متوسطة، فيجب عليكي إظهار ثقتك به، وذلك حتى تساعديه في تنمية مهاراته العقلية، ومساعدته في الاعتماد على ذاته في حل الأمور المختلفة، لرفع معدل الذكاء لديه، وذلك من خلال حديث معه عن ثقتك به الدائمة في حلوله الذكية التي يقدمها على أرض الواقع.