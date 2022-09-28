بإطلالات أنيقة.. سمية الخشاب رفقة دينا في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الراقصة الاستعراضية دينا صورة جديدة رفقة الفنانة سمية الخشاب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت دينا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها على الجانبين.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وأسورة، إضافة إلى ساعة يد.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش متعدد الألوان.

بينما أطلت الفنانة سمية الخشاب مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، ونسقت معه حرام بنفس اللون عند منطقة الخصر.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود.

وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم، وساعة يد.