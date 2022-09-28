إطلالة لـ ياسمين عز "قبل وبعد" تثير جدلا واسعا.. ماذا يحدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الإعلامية ياسمين عز، وتصدرت محرك البحث "جوجل" وذلك بعد انتشار صور لها تظهر اختلافا كبيرا في إطلالتها وشكلها.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لياسمين عز بشكل مختلف جعلها حديث الساعة، وتحدث البعض عن إجرائها عدة عمليات تجميل حتى أصبحت بالشكل الحالى.

ولم يكن شكل وإطلالة ياسمين عز فقط التي أثارت جدلا، إنما كان لمقدمة برنامج "كلام الناس" المذاع على قناة "MBC"، تصريحات مثيرة جعلها "هي بطلة الناس وكلامهم"، ولعل آخرها ما أدلت به حول أحقية الأم في امتلاك مفتاح شقة ابنها المتزوج.

مفتاح الشقة مع حماتك

ياسمين قالت بعد حديثها مع الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "إيه المشكلة لما تكون حماتك معاها مفتاح شقتك لأنها مثل أمك الثانية، وده أمان ليكى، إنتى اتجوزتى ابنها وهى زى أمك إيه المشكلة لما يكون معاها مفتاح شقتك".

وواصلت: "قولى حاضر ونعم هى بتريح، وسيبيها تفتش دولابك هى مش هتشوف لبس ليلى علوى".

دفاعها عن عريس الإسماعيلية

أيضًا وجّهت ياسمين رسالة لـ"عروس الإسماعلية" التي لاقت إهانة من زوجها يوم زفافها ووصفتها بـ"العروس الأصيلة"، وطالبت الفتيات مسامحة الرجال في تلك هذه الحالات، وهو تصريح أثار جدلا واعتبره البعض تحريض على العنف وتغاطي عن حقوق المرأة، ودفع صفحة "سيدات مصر" التابعة لحقوق المرأة بالتحقيق معها من قِبل المجلس القومي للمرأة.

هدايا باهظة

وأعربت عن رأيها حول هدايا "عيد الحب" موضحة أن الرجل يجب أن يقدم الهدايا لشريكة حياته، وخصوصاً باهظة الثمن مثل الماس والذهب، ولكن لا يجب على المرأة تقديم الهدايا لشريك حياته، ما أثار غضب الرجال والنساء.

مفيد فوزي يحرجها

ياسمين تصدرت "التريند" وأصبحت هي "حديث الناس" بعدما طالبها الإعلامي مفيد فوزي بالوقوف له واستقباله وقت الدخول، وذلك على الهواء مباشرة، إذ أعرب عن غضبه حيث ظل جالسة، وهو ما بررته بعدم قدرتها على التحرك بسبب الميكروفون المثبت في ملابسها وصعوبة التحرك به.

المركب اللي فيها ريسين

وقدمت ياسين نصائح للمتزوجات لكسب أزواجهن، قائلة: "المركب اللى ليها ريسين تغرق.. لازم قبل ما تتجوزي تكوني عارفة أن رئيس المركب هو الزوج قولا واحدة والكلمة الأولى والأخيرة ليه".

وأضافت: "اقفلي على بيتك ومتسمعيش كلام حد مشاكلكم حلوها بينكم وبين بعض بأكله حلوة أو كلمتين حلوين".