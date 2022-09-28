5 تأثيرات.. ماذا يحدث لجسمك عند الإكثار في تناول الشاي باللبن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يتناول العديد من الأشخاص الشاي بالحليب بصورة مفرطة لمذاقه اللذيذ، ولكن الإكثار منه قد يسبب العديد من المشكلات الصحية والتي يجهل الكثيرون، ومنها.

الإمساك

يحتوي الشاي على مادة الكافيين، ومادة كيميائية تسمى الثيوفيلين، الذي يمكنهم أن يحسنوا من عملية الإخراج، كما أنه يعمل على إزالة السموم من الجسم، وتهدئة العقل والعضلات.

كما تعمل على تحسين تدفق الدم ولكن الإفراط في تناول الشاي بحليب يتسبب في زيادة الثيوفيلين في الجسم، وبالتالي تصيبك بالإمساك ويمكنها أن تؤدي إلى جفاف الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع parenting.firstcry.

عدم توازن ضغط الدم

يتسبب الشاي بالحليب في العديد من الآثار الجانبية، ومنها حدوث خلل في ضغط الدم، حيث يزيد من معدل ضربات القلب، وبالتالي يحدث ارتفاع في ضغط الدم، أو يتسبب في انخفاضه كثيرًا بسبب خصائصه المهدئة، وبالتالي يكون الضغط في حالة من عدم التوازن، ما يمكن أن يلحق الجسم بالأضرار.

احتمالات الإجهاض

يعمل هذا المشروب على إرخاء العضلات وتهدئة العقل وزيادة تدفق الدم وإزالة السموم من الجسم، لذا عندما تكونين حاملاً، فإن استرخاء عضلاتك كثيرًا أو وجود الكثير من عناصر إزالة السموم في الجسم أو عدم انتظام تدفق الدم يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض.

البثور

من أكثر الآثار الجانبية وضوحًا للشاي والحليب على الجلد ظهور البثور، وعادة ما تبدأ في الظهور في جميع أنحاء جسمك بنسب صغيرة، يمكن للشاي أن يساعد في إزالة السموم من الجسم ، ولكن الشاي الزائد يولد حرارة شديدة ويخلق خللاً في المواد الكيميائية في الجسم مما يؤدي إلى انتشار البثور، و تشمل المناطق الأكثر تضررًا الوجه والرقبة والصدر.

الأرق

عندما يفرط جسمك في تناول الكافيين، خاصة في النصف الثاني من اليوم، يمكن أن يسبب اضطرابات النوم مثل الأرق، فإن شرب أكثر من كوبين في اليوم يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة في النوم، هذا هو أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للشاي مع الحليب والسكر.