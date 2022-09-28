مواليد 5 أبراج الأكثر نرجسية من غيرهم.. منهم "العقرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تعتبر الشخصية النرجسية واحدة من أنواع الاضطرابات التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، بالإضافة إلى إنهم يحاولون جذب انتباه الآخرين دائما ولا يفكرون سواء في أنفسهم.

وفي الصفحات التالية، نوضح لكم أبرز 4 أبراج نرجسية، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

برج الثور:

يميل مواليد برج الثور إلى الاعتقاد بأنهم الأفضل وأنهم يستحقون كل شيء وأن ما يفعلونه هو الأصح ويفتقرون إلى التعاطف ويكرهون وضع أنفسهم في مكان الآخرين، بالإضافة إلى ذلك فهم متنمرين ومتلاعبين.

برج الأسد:

معروفون بحبهم الشديد لذاتهم، وهذا يجعلهم نرجسيين لأنهم سيحاولون دائمًا إظهار أنهم أفضل من الآخرين بكل الطرق.

برج العقرب:

مواليد برج العقرب نرجسين إذا تعرضوا للأذى أو الخيانة، لذا يكون من الصعب التعامل معهم.

برج الدلو:

يتميز مواليد هذا البرج بأنهم مستقلين لدرجة أنهم لا يفكرون في أي شيء سوى احتياجاتهم ورغباتهم وأهدافهم.

برج الحمل:

لا يفكرون دائمًا في الآخرين ولا يأخذونهم في الاعتبار حتى عندما يكونون من أحبائهم.

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