محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لطالما ارتبط بأذهاننا بعض المواد الغذائية التي لها علاقة قوية بالتخسيس وخسارة الوزن الزائد، لعل أبرزها "العيش السن والشوفان"، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنهما قد يضران الصحة عكس الشائع تماما.

ومن المعروف أن الشوفان غني بالألياف وقليل الدهون مما يجعله مغذيا للغاية، كما أنه يبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

تحتوي شريحة خبز الشوفان على 73 سعر حراري، وهو غني بكثير من العناصر مثل النحاس، والحديد، والزنك، والفوسفور، وفيتامينات.

أما العيش السن يلجأ البعض إلى تناوله أكثر من مرة في اليوم، بل ربما يتناوله البعض بمفرده دون أي أصناف أخرى كوجبة خفيفة.

رغيف عيش السن يعادل 2\1 رغيف من الخبز البلدي، كما أنه يحتوي على سكر وسمن وسعرات حرارية عالية، وبالتالي تناوله يؤدي إلى نتائج عكسية ويزيد الوزن، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من" الردة" التي تطرد الكالسيوم من الجسم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام.

ويبقى السؤال.. هل العيش السن والشوفان يساعدان على التخسيس أم يضران صحتك؟

- مجدي نزيه يكشف مفاجآت

ذكر الدكتور مجدي نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية، أن العيش السن والشوفان يمثلان خطرا كبيرا على الصحة.

وأشار، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث اليوم، إلى أن جرعة 100 جرام من العيش السن تحتوي على 1000 ملي جرام من "اليورك أسيد"، ما يعرض الشخص للإصابة بمرض النقرس.

وأضاف "نزيه"، أن زيادة الألياف في الغذاء تخفض من امتصاص جميع المعادن وليس الكالسيوم فقط، محذرا من وصفات التخسيس الشائعة كوضع معلقة ردة على الزبادي، لأنها تضر صحة الإنسان وتقضي على المعادن الموجودة في الأكل.

- الإفراط يهددك بهشاشة العظام

ووفقا لما أكده الدكتور أسامة أرميا، استشاري باطني، فإن العيش السن له مخاطر صحية، حال الإفراط في تناوله.

وحذر أسامة أرميا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تناول العيش السن، قائلا:" تجنبوا العيش السن من فضلكم خاصة السيدات لأن العيش السن بيقلل امتصاص الكالسيوم وبالتالي بالوقت هيزود فرص الإصابة بهشاشة العظام".

عيش السن وحساسية الجلوتين

ومن جانبه حذر الدكتور سمير نيروز، استشاري التغذية العلاجية والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، من الإسراف في تناول العيش السن، لأن القمح يحتوي على مادة الجلوتين.

وأضاف في تصريحات لـ الخليج 365، أن الإكثار منه يؤدي إلى الإصابة بحساسية الجلوتين، التي تؤدي بدورها إلى إدمان تناول العيش، مشيرا إلى الإفراط في تناول أي نوع من أنواع الخبز يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام، ونصح باستبدال العيش السن بالبلدي.

عيش السن والإمساك

في حين يقول الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية، أن الردة الموجودة في العيش السن تحتوي على حمض الفايتك وهذه المادة تقلل من امتصاص الأملاح والمعادن بما فيها الكالسيوم والحديد وبالتالي في حال الإسراف في تناوله يقلل من امتصاص هذه العناصر في الجسم.

وحذر "جمال"، من الإفراط في تناول العيش السن لتجنب زيادة تأثير الردة على المعادن الموجودة في الجسم، وكذلك الوقاية من الإصابة بالإمساك لأن الالياف الموجودة فيه غير قابلة للذوبان في الماء، هذا إلى جانب أن سعراته الحرارية مرتفعة مقارنة بالخبز البلدي، أو الخبز الأسمر المصنع من الحبوب الكاملة.

- نصائح ضرورية عند تناول عيش السن

يجب تجنب الإفراط في تناول العيش السن، لأنه قد العديد من الأضرار، ومنها زيادة الوزن بدلًا من خسارته.

الإفراط في تناول العيش السن يتسبب في الإصابة بالإمساك لأن الالياف الموجودة فيه غير قابلة للذوبان في الماء.

يجب شراء العيش السن من أماكن مضمونة، لأنه في بعض الأحيان يضاف له عسل أسود، وبالتالي يحتوي على سعرات حرارية أعلى.

لا يجب تناول العيش السن يوميا، ويمكن الاكتفاء بتناول نصف أو ربع رغيف فقط.

يفضل تناول العيش السن في وجبة الإفطار أو قبل الساعة 5 مساءً، لأن الحرق يكون أفضل في هذه الفترة.

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