«ليدي أميليا وندسور» في عرض أزياء لندن .. «اتجهت للموضة بعد وفاة الملكة إليزابيث»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تتخل «ليدي وندسور أميليا» صاحبة الـ27 عاما عن حلمها في دخول عالم الموضة والفن، فبعد سنوات طويلة من الالتحاق بهذا المجال الذي تحبه ودرسته، طبقت القواعد التي تعلمتها في شقتها التي كانت تغير نمط ديكورها، فظهرت أخيرا في عرض أسبوع الموضة في لندن مرتدية فساتين زاهية صممتها بنفسها، وعلى الرغم أنه لم يكن العرض الأول الذي تشارك فيه إلا أنها لأول مره تشارك في تصميم الفساتين التي ارتدتها، لكنها اتجهت للموضة بعد وفاة الملكة إليزابيث.

ليدي وندسور على السجادة الحمراء

بين عروض كبار المصممين لربيع وصيف 2023 ظهرت الفتاة الملكية «أميليا وندسور»، ابنة الدوق جورج وندسور وحفيدة ابن عم الملكة إليزابيث، بعدما لُقبت بأنها أجمل عضو في العائلة الملكية، بفساتين زاهية لمصممة الأزياء زينب كارتال وذلك بعد أن ارتدت 3 ملابس بألوان الأخضر والأرجواني وبدلة باللون الوردي، وفقا لموقع «ديلي ميل».

كانت «ليدي أميليا وندسور»، تحضر عروض الأزياء للعلامات الشهيرة مثل ديور في فرنسا وفيرساتشي في ميلانو قبل أن تشارك رسميا في أسبوع الموضة في لندن كعارضة أزياء على السجادة الحمراء وترتدي الفساتين التي شاركت في تصميمها.

إطلالات ليدي أميليا وندسور

ارتدت «أميليا وندسور»ن مجموعة من الفساتين التي خطفت بهم الأنظار وأهمهم الفستان الأخضر المكون من بلوزة من التول الأخضر المكشكش متناسقة مع ذيل من التول وشورت أخضر من الحرير ونالت الإطلالة إعجاب رواد الموضة.

أما الإطلالة الثانية فكانت الفستان الأرجواني بقصة حرف الـ«V» وفتحه من الجنب وذلك الفستان شاركت في تصميمة.

قبل التحاقها بعالم الموضة تحدثت «أميليا» في الماضي عن حبها للموضة والفن، وتزيين الشقة التي تشاركها مع شقيقتها مارينا في نوتينج هيل، وآخر ظهور لها عندما كانت هي وإخوتها من بين المعزين في وستمنستر، وظهرت قبل ذلك على غلاف إحدى المجلات في عام 2016 ، احتلت حينها المرتبة الـ43 في ترتيب العرش ولقيت بأنها أجمل أميرات قصر وندسور.