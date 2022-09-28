دراسة: رفع الأثقال يحمي من أمراض القلب ويقلل من خطر الموت المبكر

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أظهرت دراسة جديدة، أن ممارسة رياضة رفع الأثقال بشكل منتظم من الممكن أن يقلل من خطر الوفاة المبكرة، بحسب شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية نقلا عن مجلة بريطانية للطب الرياضي التي نشرت نتائج هذه الدراسة.

وتوصلت الدراسة التي أجراها أكاديميون في المعهد الوطني للسرطان بالولايات المتحدة بروكفيل بولاية ماريلاند، أن الأشخاص البالغين الذين كانوا يمارسون رياضة رفع الأثقال، قل مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب بنسبة 9%.

رفع الأثقال يقلل من خطر الوفاة المبكرة

وأجرى الباحثون تجربة هذه الدراسة على 100 ألف بالغ، حيث تبين أن متوسط أعمارهم 71 عامًا، وقدموا معلومات عن ممارستهم رياضة رفع الأثقال وأي تمرينات أخرى.

وذكر نحو 23% من المشاركين لا يقومون برفع الأثقال، بينما أفادت نسبة 16% بأنهم يمارسون هذه الرياضة على نحو منتظم مرة واحدة إلى 6 مرات في الأسبوع.

وكشفت الدراسة بعد متابعتهم على مدار 6 سنوات و6 أشهر، أن الأشخاص الذين يمارسون رفع الأثقال قلت لديهم مخاطر الوفيات بنسبة 9%، وربطت الأرقام بين تراجع نسب المصابين بأمراض القلب وهذه الرياضة، حيث تحمي من الأمراض.

كما ذكر الباحثون أن رياضة رفع الأثقال عند كبار السن ترتبط بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن كل الأسباب وأمراض القلب والأوعية الدموية.

استشاري القلب والأوعية الدموية يعلق على الدراسة

من جانبه أكد الدكتور علاء الغمرواي، استشاري القلب والأوعية الدموية في تصريح خاص لـ«هن»، أنه في البداية لابد أن يكون هناك توصيات ونصائح للذين يمارسون رياضة رفع الأثقال وتمارين الضغط وهي عمل فحوصات القلب عن طريق رسم قلب وموجات صوتية للقلب.

وأضاف «الغمراوي»، أن طبيب القلب هو من يقرر إمكانية ممارسة رياضة رفع الأثقال حتى لا يحدث مشكلة بالقلب، ويتعرض الشخص الذي يمارس تلك الرياضة لخطر الوفاة مبكرة.

وتابع استشاري القلب والأوعية، أن رفع الأثقال تبني العضلات لذا الشباب يفضلها ولكن بخلاف ذلك فهذا النوع من التمارين يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما وجد أن ممارسة رياضة رفع الأثقال تقلل من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول وأيضا تقلل من حدوث مرض السكر.

وأوصى «الغمراوي»، بممارسة تلك الرياضة للأشخاص الطبيعين الذين لا يعانون من أي أمراض مزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والشريان التاجي والكلى، حيث أنه لابد من عمل كشف على كل تلك الأمراض قبل اللعب.

وأشار إلى أن من خلال تلك الدلائل العلمية الذي تم دراستها على مر السنين من قبل هذه الدراسة، تؤيد أن في خطر وفاة الناس مبكرا يقل بنسبة 9% بسبب جميع الأسباب من ضمنها أمراض القلب والسكر.

ونصح استشاري القلب، بممارسة رياضة المشي قائلا: «أقلها وأهمها هي رياضة المشي لأن مش لازم عمل رفع أثقال خاصة كبار السن، المشي 30 دقيقة يوميا مفيد لتقليل الإصابة لأمراض القلب والضغط ويزود الكوليسترول النافع ويقلل الضار وهي علاج ولها تأثيرات جيدة على صحة الشخص وكذلك الحالة المزاجية».