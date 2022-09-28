هل تناول كوب من العصير الطازج يوميا يسبب زيادة في الوزن؟.. طبيبة تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفواكه من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء تناولها كمشروب أو ثمرة، ولكن يتساءل البعض هل تناول كوب من العصير الطازج يوميا يسبب زيادة في الوزن؟، وهو ما نشرحه في السطور التالية وفق خبيرة تغذية.

وأجابت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية عبر «هن»، على سؤال هل تناول كوب من العصير الطازج يوميا يسبب زيادة في الوزن؟، أنه يحدث زيادة في الوزن مقارنة بثمرة الفاكهة نفسها، لأن هذا المشروب يكون خلاصة 4 أو 5 ثمرات من الفاكهة.

تناول العصير الطازج يوميا يسبب زيادة في الوزن

وأضافت خبيرة التغذية، أنه بدلا من حصول الشخص على 70 سعر حراري من ثمرة الفاكهة يجد نفسه يحصل على نحو 350 سعر حراري من العصير الطازج: «وبيكون مركز السكر ده غير أن في كمان بيضيفوا عليه سكر، كمان هو أقل في محتواه من الألياف عن ثمرة الفاكهة».

وذكرت «شعير» أنه إذا كان الشخص يريد الحفاظ على وزنه وكذلك أصحاب مرضى السكر، من المفترض تناول الفواكه والخضروات أفضل وأقل في السعرات الحرارية من العصائر كما أن يمكن الاستفادة من الألياف والمعادي الغني به: «الألياف مهمة لإحساس الشبع خاصة للي بيعملوا دايت».

عصير مصنوع من ثمرة واحدة

وتابعت خبيرة التغذية أن يمكن عمل العصير بالمنزل من ثمرة واحدة من الفاكهة وإضافة لها المياه أو الحليب خالي الدسم وسكر الدايت في حال كان الشخص يحتاج ذلك: «ده يعتبر مناسب بس على حسب في بعض الفواكه بتقلل من كفاءة امتصاص الكالسيوم الموجود في اللبن، لكن بشكل عام لو استخدمت ثمرة واحدة أفضل بكثير».