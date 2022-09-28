عبير فؤاد توضح أكثر العلاقات الناجحة في الأبراج.. أبرزها الأسد مع الجوزاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

هناك الكثير من العلاقات العاطفية الناجحة بسبب التفاهم الكبير بين الشريكين وما يجمعهما سويا، وطريقة التعامل مع بعضهما وغيره، كما أن هناك بعض الأبراج يكون أصحابها في علاقات سوية.

تقدم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد عبر «هن»، أكثر العلاقات الناجحة في الأبراج ويجمعهم توافق كبير، ما يجعلهم يعيشون في حب وسلام.

أكثر العلاقات الناجحة

رجل برج الجدي مع امرأة الحوت

تؤكد خبيرة الأبراج، أن الجدي شخص متحفظ لا يتحدث عن مشاعره وامرأة الحوت لديها بصيرة تستطع فهمه جيدا وما يحتاجه خاصة أنه لا يعرف أن يعبر عن ما بداخله فهي تختصر عليه ذلك وتكون على دراية باحتياجاته النفسية والعاطفية بدون كلام.

وذكرت «عبير» أن هناك تشابه بين رجل برج الجدي وفتاة الحوت، وهو الميل للحزن والشكوى، فتجمعهما هذه المشاعر: «يجمعهم جدا القعدات الطويلة اللي فيها حزن والشكوى بيبقوا مستمتعين يعني الجو النفسي شبه بعض، وامرأة الحوت بتكملوا دايما ورغم أنها قوية بتبقى محتاجة رجل قوي تتعتمد عليه والجدي بيتحمل المسؤولية جدا وده بتحسه معاه».

رجل برج الأسد وامرأة الجوزاء

ومن العلاقات الناجحة جدا أيضا، رجل برج الأسد وامرأة برج الجوزاء التي لديها القدرة على احتوائه، ووصفت خبيرة الأبراج هذه العلاقة بـ«الملك والمهرجة، هي عايشة الحياة عشان تبسطه وتضحكه وتعمله بهجة في حياته، لأن الجوزاء كأنها 10 ستات في بعض بتقدر تتنقل من شخصية لشخصية فبتشوف محتاج إيه وتعمله».

وقالت، تجد صاحب برج الأسد يتعلق جدا بامرأة برج الجوزاء لأنها تمثل البهجة في حياته وتعطيه إحساس بأنه الملك لأنها ذكية جدا، وتعلم ما يريده.

رجل برج الدلو وامرأة الميزان

رجل برج الدلو وامرأة برج الميزان من أكثر العلاقات نجاحا، فهو يحب حريته جدا وعدم التحكم فيه، وفتاة الميزان شخصية تتفهم جدا حبه للحرية كونها لديها نفس المبادئ، وتحترام الحرية لذا تجعله يشعر براحة ووصفتهما بـ«الحق والخير والجمال»: «يبحث الثنائي عن العدل والمساواة واحترام الحقوق فبيرتاحوا سوا وبيجمعهم أن عايزين للعالم حياة أفضل، يعني أهداف نبيلة وبيحبوا يعيشوا في سلام مش عايزين الحروب».