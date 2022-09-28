طبيبان يحذران من تناول الملح والوجبات السريعة.. عادات يومية تسبب جلطات

القاهرة - سمر حسين - صحة

الإصابة بجلطات في القلب، من المشاكل الصحية التي يمكن أن تصيب عدد من الأفراد ولا يقتصر الأمر على سن معين، وللحفاظ على عدم التعرض لها، يقدم الأطباء في السطور التالية نصائح هامة.

الدكتور ياسر عبدالله، أستاذ المخ والأعصاب، شرح عبر «هن»، الروتين اليومي لكل شخص والذي يعد من أهم الأمور التي يجب أن يركز عليها، حيث يبدأ بتناول أكل صحي وممارسة الرياضة يوميا «لا يعني ذلك الذهاب إلى الجيم»، ولكن يمكن رياضة المشي، وعدم السهر ليلا، على أن يكون هذا الـ«لايف ستايل» حسب وصفه، حينها يكون من المستبعد التعرض لجلطات.

أسباب الإصابة بجلطات القلب

وذكر أستاذ المخ والأعصاب، أن السمنة أو البدانة، من أهم أسباب ارتفاع كمية الجلطات لدى الشباب، حيث ينتج عنها ارتفاع بنسبة الدهون في الجسم وتسبب في تخزين السكر وبالتالي لم يتم تحويله إلى طاقة ما يحدث انسداد في الشرايين وإعاقة تدفق الدماء في الأوعية الدموية.

وأكد «ياسر»، على أن العادات اليومية الخاطئة تعتبر من أهم أسباب الإصابة بجلطات، من بينها، عادة التدخين الخاطئ وارتفاع ضغط الدم يؤثر على صحة القلب ويعمل على ضعف عضلة القلب مع مرور الوقت ويكون الشخص غير قادر على أداء المهام المختلفة: «التدخين بيخلي الشخص حتى لو صغير في السن عنده قابلية للإصابة بجلطات».

وأشار أستاذ المخ والأعصاب، إلى أنه من الممكن أن تكون أسباب الإصابة بجلطات عوامل وراثية، فضلا عن العيوب الخلقية بالقلب أو من سبق خضوعهم لعملية جراحية.

استشاري القلب والأوعية الدموية: الوجبات السريعة تسبب جلطات

وعلى جانب آخر، ذكر الدكتور علاء الغمرواي، استشاري القلب والأوعية الدموية، أن من أسباب الإصابة بجلطات هي عادة تناول الوجبات السريعة التي تعتبر من أهم العوامل لذلك، لاحتوائها على نسبة كبيرة من السعرات الحرارية وتراكم الدهون بالجسم وتسبب مشاكل في القلب وانسداد الشرايين.

ومن العوامل الإصابة بالجلطات أيضا تناول كمية كبيرة من الملح يوميا الذي يتم إضافته على الطعام أي أكثر من 5 جرامات في اليوم وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجهاد عضلة القلب.

وأوصى أستاذ القلب، بتناول الأكل الصحي وممارسة الرياضة ولكن في أوقات مناسبة وتناول كمية كبيرة من المياه والابتعاد عن التدخين والسهر والحرص على الحصول على وجبة الفطار لأنها من أهم الوجبات، والبُعد عن ما يسبب التوتر وإجهاد عضلة القلب مثل استخدام الهواتف والكمبيوتر كثيرا.