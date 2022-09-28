تعرفي على الأوقات المناسبة لمذاكرة طفلك.. «هتزود تركيزه وهتثبت المعلومات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

خلال فترة الدراسة تسعى الأمهات نحو التعرف على التوقيت الذي يفضل أن يذاكر الطفل خلاله، لذلك يجب عليك كأم التعرف على الأوقات المناسبة لمذاكرة طفلك، كي يتمكن الصغير من استيعاب دروسه جيدًا، ولا يشتت انتباهه أي أمر.

وخلال السطور الآتية، يستعرض «هن»، الأوقات المناسبة لمذاكرة طفلك، وذلك حسب ما ذكر موقع oxfordlearning العالمي.

الأوقات المناسبة لمذاكرة طفلك

وبحسب ما كشف عدد من الخبراء، أنه لا أوقات مناسبة لمذاكرة طفلك، لأنه لا يوجد وقت أفضل خلال اليوم للدراسة، فكل طفل لديه أكثر أوقاته إنتاجية في اليوم والذي يأتي عندما يكون لديه أكبر قدر من الطاقة، كما تختلف الأوقات المناسبة لمذاكرة طفلك، من صغير لآخر: «هتزود تركيزه» وهي كالتالي:

1- الصباح المبكر

بالنسبة للطلاب الذين يكون لديهم المزيد من الطاقة في وقت مبكر من اليوم، قد تكون الدراسة في الصباح بشكل أفضل عندما يكون الدماغ أكثر قدرة على التركيز، حيث يستفيد أولئك خلال النهار بشكل أكبر، بسبب شعورهم بالحيوية والنشاط.

فوائد المذاكرة خلال النهار:

- انتعاش الدماغ وإمكانية استيعاب المزيد من المعلومات.

- وجود ضوء طبيعي جيد لعينيك ويبقيك متيقظًا.

2- ساعات الليل

أما بالنسبة للأطفال الذين لديهم المزيد من الطاقة في وقت لاحق من النهار، يمكن أن يكون المساء أو ساعات الليل المتأخرة أكثر فعالية للدراسة والمذاكرة لديهم، حيث يمكن أن يساهم الهدوء في زيادة التركيز لديهم أكثر من ضوضاء النهار.

فوائد المذاكرة في الليل:

- الحصول على المزيد من الهدوء.

- وجود مشتتات بصورة أقل من النهار.

- يمكن أن يؤدي النوم بعد المذاكرة مباشرة إلى تثبيت المعلومات، وتحسين عميلة استرجاعها مرة أخرى.