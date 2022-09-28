خطوات التكيف مع بيئة العمل المتغيرة.. «فرصة للرفاهية واكتساب خبرات جديدة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

في السنوات الأخيرة قررت بعض الشركات وضع نظام بيئة العمل المتغيرة، ذلك الأمر الذي يزيد من المادة الإنتاجية نظراً لاكتساب العمال خبرات عمليه وترفيهية جديدة، ومع ذلك تجدها بعض السيدات مرهفة تماماً لكنها في نفس الوقت تكسبهم المزيد من الحيوية والنشاط.

التنقل من مكان لآخر في العمل

يتمتع الأشخاص القابلون للتكيف بالقدرة على التنقل بثقة في الظروف المتطورة بالنسبة لبيئة العمل، وهو أحد الأصول القيمة حيث يحاول العالم اكتشاف أيام عمل جديدة مختلطة وبعيدة وذلك في بعض الشركات المتطورة، لكن هذه السمة ليست مجرد عامل يجعل الموظفين أكثر فاعلية، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى تحسين رفاهية العمال، لأنها قد تعني أنهم أكثر استعدادًا للتعامل مع التغيير المفاجئ، وبالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إذا كانت متزوجة يسبب الأمر بعض المشاكل منها سفرها بعيداً عن عائلتها لذلك هناك عدت خطوات للتكيف مع بيئة العمل المتغيرة، وفقا لموقع «bbc».

أساليب تكيف المرأة مع بيئة العمل المتغيرة

أحيانا تتطلب بيئة العمل المتغيرة سيدات غير ملتزمين بأسرة وبيت لكن على كل حال هناك عدة طرق لتكيف المرأة مع بيئة العمل الجديدة أولها التأكد أن البيئة الجديدة مؤهلة لظروف حياتها، وثانياً محاولة تنظيم الوقت بين المنزل والعمل خاصة وأن بعض المتغيرات على العمل يكون مصحوبا ببعض الرفاهية منها الانتقال من مقر الوظيفة لمقر اخر وحينها تستطيع زيارة الاماكن الجديدة والتعرف على شخصيات ناجحة أخرى.

القدرة على التكيف مهارة ناعمة تطلبها الشركات

نظرًا لأن عالم العمل هدف متحرك باستمرار ويمكن تغيير ظروف العمل كان يتحول من الالتزام بالحضور إلى العمل عبر الانترنت او نقل مقر الوظيفة لمقر اخر، لذلك ليس غريباً أن تصبح القدرة على التكيف هي المهارة الناعمة التي يبحث عنها أصحاب العمل، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته كلية هارفارد للأعمال لعام 2020 أن 71% من 1500 مدير تنفيذي من أكثر من 90 دولة قالوا إن القدرة على التكيف كانت أهم جودة يبحثون عنها في أي قائد.

لذلك من المهم التاقلم أو التكيف بسهولة في أماكن العمل الجديدة وخلق علاقات قوية بزملاء العمل لكي تنجح وتبرز أمام أصحاب العمل، كما أن ذلك يساعدك على المضي قدماً في وظيفتك الجديدة.