تعرف على الفوائد المذهلة للمشروم على الصحة.. فقدان الوزن وبديل للحوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

المشروم من الأطعمة غير الأساسية أي أنها تضاف مع الوجبة الرئيسية، وربما لا يهتم به البعض رغم فوائده المذهلة على الصحة.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، شرح عبر «هن»، أن من المهم جدا شراء المشروم أو الفطر من أماكن موثوق بها لضمان أنها غير سامة وتكون آمنة لأن هناك بعض السلالات منها التي تكون تم زراعتها في أماكن غير صالحة مثل بجوار ترعة وغيره.

وذكر الحوفي أن هناك فوائد مذهلة للمشروم أو الفطر كما يطلق عليه، على أن يتم شراءه من أماكن موثوق بها لضمان أنها من مزارع متخصصه فيه.

فوائد المشروم على الصحة

- يحتوي المشروم على قيمة غذائية مرتفعة جدا، لأنه غني بنسبة كبيرة من البروتين.

- يمكن تناول أصحاب بعض الأمراض مثل النقرس المشروم كونه بروتين نباتي ويمكن أن يكون بديل للحوم لتفادي المشاكل الصحية الناتجة منها.

- يمكن إضافة المشروم مع الدواجن واللحوم، كون مذاقه شهي وشبيه لهما، كما يمكن استخدامه مع الخضروات والبيض.

- المشروم غني بالأملاح المعدنية بنسبة مرتفعة.

- يحتوي المشروم على الفيتامينات وتحديدا مجموعة فيتامين سي.

- أسعار المشروم مناسب للجميع خاصة أنه أصبح متاح بكثرة كما أن سعره في متناول الجميع.

- يمكن استخدام المشروم من أجل فقدان الوزن، حيث إن سعراته الحرارية قليلة جدا كما يجعل الشخص يشعر بالشبع سريعا ومذاقه شهي.

أستاذ علوم الأغذية: تناول المشروم الطازج وليس المعلب

وأوصى أستاذ علوم الأغذية بتناول المشروم بشكل مستمر خاصة أنه متوفر بسهولة، وللحصول على فوائده كما أن يفضل تناول الطازج وليس المعلب الذي يكون به مواد حافظة.