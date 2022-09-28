خبراء: نمط الحياة غير الصحي يسبب 400 إصابة بالسرطان يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر خبراء من أن تناول الأطعمة السريعة والكحوليات والتعرض المفرط للشمس يساهم في تسجيل نحو 400 حالة إصابة بالسرطان يوميا في المملكة المتحدة، كان يمكن تجنبها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الخبراء القول إنه يمكن منع حدوث 155 ألف إصابة بالسرطان سنويا إذا اتبع البريطانيون نمط حياة أكثر صحة.

وأوصى الصندوق الدولي لابحاث السرطان بخفض استهلاك اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة وتناول كحوليات بنسبة أقل وغيرها من التصرفات للحد من خطورة الاصابة بالسرطان.

وقد تم تشخيص إصابة 387 ألفا و820 شخصا بالسرطان خلال عامي 2019 و 2020، بارتفاع بنحو أكثر من 20 ألف حالة خلال عامين على الرغم من عرقلة جائحة كورونا للخدمات الصحية.

وقال الصندوق إن أربع حالات من بين كل عشر حالات إصابة كان يمكن تجنبها في حال تم اتباع نمط حياة أفضل مثل تناول أطعمة صحية وعدم التدخين وممارسة الرياضة.

وكان مرض سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بواقع 56 ألفا و987 حالة إصابة جديدة، يليه سرطان البروستاتا بواقع 55 ألفا و68 حالة.

ومازال سرطان الرئة هو الأكثر فتكا، حيث أودى بحياة 34 ألفا و171 شخصا خلال عامي 2019 و 2020.

وارتفعت حالات الاصابة بسرطان الجلد، الذي يمكن أن ينجم عن التعرض المفرط للشمس من 16 ألفا و183 إلى 17 ألفا و845 خلال عامين.

وقال الصندوق إن زيادة الوزن أو البدانة مرتبطة بارتفاع خطورة الاصابة بـ 13 نوعا من السرطان تشمل الثدي والرحم و الكبد والكلى والبنكرياس. وتشير الاحصاءات إلى أن التدخين مسؤول عن 70% من حالات الاصابة بسرطان الرئة، أي نحو خمس حالات الاصابة الجديدة بالسرطان سنويا.

وبما أن نحو ثلثي البالغين وثلث الأطفال يعانون من زيادة الوزن أو البدانة، يحذر الخبراء من أنها مسألة وقت فقط قبل أن تتفوق هذه العوامل على التدخين وتصبح السبب الرئيسي للسرطان.

وقالت الدكتورة فانيسا جوردون دسياجو، الطيبية بالصندوق العالمي، الذي يمول العلماء حول العالم لدراسة سبل الوقاية من السرطان، إن ارتفاع أعمار الأشخاص سوف يؤدي لاستمرار ارتفاع حالات الاصابة بالسرطان على مدار العقود المقبلة.

ولكنها أشارت إلى أنه يمكن الحد من فرص الاصابة بالسرطان من خلال تجنب تناول الكحوليات و تناول اللحوم الحمراء ثلاث مرات على الأكثر في الاسبوع، وتناول القليل من اللحوم المصنعة أو تجنبها.