المزايا الجمالية للتقشير المائي.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أوردت مجلة “Jolie” أن التقشير المائي (Aqua Peeling) هو نوع جديد من التقشير يتخلى عن الحبيبات الدقيقة التقليدية المستخدمة في تقشير البشرة، ويعتمد بدلا من ذلك على مزيج من الأحماض الخفيفة والمواد المرطبة مثل حمض اللاكتيك وحمض الجليكوليك ومياه البحر ومستخلصات المواد النباتية وماء، ومن ثم فهو لا يمتاز بتأثير مقشر فحسب، بل مرطب أيضا.

وأوضحت المجلة المعنية بالجمال والموضة أن التقشير المائي يعمل على تنظيف البشرة على نحو عميق وصولا إلى المسام؛ حيث يتم التخلص من بقايا المكياج والإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة والأوساخ.

وبفضل هذه التأثيرات يمكن الحصول على بشرة نقية تشع نضارة وحيوية وتتمتع بملمس مخملي.