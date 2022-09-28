أستاذ علوم أغذية يحذر من تناول الحواوشي من أماكن معينة: يسبب أضرارا خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحواوشي من الأكلات المفضلة لدى عدد كبير من الأشخاص، ويفضلون شراءها جاهزة من المطاعم أو العربات بالشارع بدلا من عملها في المنزل وخاصة أن سعرها يكون مناسبا لأغلبهم.

وحذر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، عبر «هن»، من تناول الحواوشي من الشارع كونه يسبب أمراضا خطيرة ووصفه بأنه «مدفن لجميع اللحوم المعيبة»، موضحا أنه يتم عمله من اللحوم التي لا يمكن للتاجر بيعها كلحمة للمواطن.

أضرار خطيرة للحواوشي

وذكر أستاذ علوم الأغذية أن أضرار تناول الحواوشي من العربات بالشارع أو مطاعم غير موثوق بها، تكون اللحوم غير خاضعة للرقابة البيطرية، ما يسبب أضرارا خطيرة، فمن الممكن أن تكون اللحوم من حيوانات مريضة أو غير مسموح ذبحها أو منتهية الصلاحية أو مستوردة ذات جودة سيئة ويتم مزجها أحيانا مع هياكل الدواجن والجلود.

أستاذ علوم الأغذية: البياع عشان يخفي عيوبه بيضيف التوابل

ويستخدم بائع الحواوشي كمية كبيرة من التوابل من أجل إخفاء هذه العيوب، كما تكون نسبة الدهون مرتفعة جدا وهو ما يؤدي إلى مشاكل كارثية لمرضى القلب والسكر والضغظ ويمكن أن يسبب تصلب أو ضيق الشرايين وربما يتعرض الشخص للإصابة بجلطات، ومن الأضرار أيضا السمنة بسبب السعرات الحرارية العالية، بحسب الحوفي.

وتابع أستاذ علوم الأغذية أن تجهيز الحواوشي أيضا يكون تحت ظروف غير صالحة الأمر الذي يجعلها تحتوي على التلوث والميكروبات وحدوث تسمم أو إسهال أو جرثومة المعدة نتيجة هذا الحمل الميكروبي المرتفع.

ونصح الحوفي بتناول الحواوشي من خلال عمله في المنزل أو من محال شهيرة بأنها تخضع للرقابة البيطرية وتكون سعرها مرتفعا وليس رخيصا لأن اللحمة في الأصل سعرها كبير.