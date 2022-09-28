خطوات لعلاج مشكلة الكذب عند الأطفال.. في 3 نصائح فقط

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعد الكذب واحدًا من الصفات السيئة التي قد يتصف بها العديد من الأطفال، والتي قد تنمو مع مراحلهم العمرية، وهو ما يشكل أزمة كبيرة في التعامل معهم، خاصة في المواقف الحرجة، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن خطوات لعلاج مشكلة الكذب عند الأطفال.

وللقضاء على هذه الأزمة، أوضح موقع verywellfamily العالمي، خطوات لعلاج مشكلة الكذب عند الأطفال.

خطوات لعلاج مشكلة الكذب عند الأطفال

وتتمثل خطوات علاج مشكلة الكذب عند الأطفال في بعض المهام البسيطة التي يمكنك القيام بها كأم، والتي يأتي من أبرزها:

1- اجعلي قول الحقيقة قاعدة منزلية

كجزء من قواعد وقيم عائلتك، قومي بإنشاء قاعدة منزلية أساسية واضحة تؤكد على أهمية الصدق والتواصل الصادق فيما بين أفراد الأسرة، حيث سيضمن ذلك أن يفهم طفلك أنكِ تقدري الحقيقة، حتى عندما يكون من الصعب قولها.

2- كوني قدوة لطفلك

كوني قدوة للسلوك الذي تريدي أن تريه من طفلك، وهذا يعني قولك الحقيقة طوال الوقت، فلا يستطيع الأطفال التمييز بين الأكاذيب البيضاء الصغيرة والأكاذيب الأخرى، لذلك، على سبيل المثال، لا تكذبي بشأن عمر طفلك للحصول على وجبة أرخص في مطعم، ولا تقولي أمامه أنكِ لستِ على ما يرام للخروج من مشاركة اجتماعية لا ترغبين في حضورها، فسوف يقلدك طفلك في هذه المواقف.

3- إعطاء التحذيرات

أعطِ طفلك تحذيرًا بسيطًا واحدًا عندما تكونين واثقًا بأنه يكذب، فعلى سبيل المثال، قولي له بهدوء: «سأعطيك فرصة أخرى لتخبرني بالحقيقة، غإذا اكتشفت أنك تكذب، فستتلقى عقاب مني».

ومن المفيد أيضًا إعادة التأكيد على عواقب عدم الأمانة أمام طفلك، لكن يجب أن تركزي على تعليمه المسؤولية والصدق، بدلاً من إلقاء اللوم عليه فقط، كما عليكي أن تحافظي على نبرة صوتك هادئة ورحيمة أمامه.