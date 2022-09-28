نهاية مأساوية للاجئة الأوكرانية «صوفيا».. ألقي القبض عليها بسبب الزوج البريطاني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نهاية غير متوقعة للاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم، صاحبة الـ22 عامًا، وذلك بعدما ألقت الشرطة البريطانية القبض عليها، مؤخرًا، وذلك بعد أن استدعاها البريطاني الذي كانت تعيش برفقته منذ نحو 4 أشهر، بعد أن ترك الأخير زوجته وأسرته من أجلها.

تفاصيل القبض على اللاجئة الأوكرانية

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الشرطة كانت ألقت القبض على اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم، التي اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، بخطفها المواطن البريطاني من زوجته، وتم التمكن من وقف مسلسل مواقفها المثيرة للجدل والرأي العام بالبلاد.

وكان تم القبض على «كركديم» وذلك أثناء هجومها على منزل الرجل البريطاني المدعو توني جارنيت، صاحب الـ30 عامًا، حيث وثقت كاميرات المراقبة قيام اللاجئة العشرينية بركل باب المنزل، ومحاولة اقتحامه والدخول إليه.

وخلال القبض عليها ظلت تصرخ الفتاة العشرينية وهي تردد عبارة «أحبك يا توني»، حيث حاولت «صوفيا» محاولة يائسة لإعادة علاقتها مرة أخرى بالزوج البريطاني الثلاثيني.

ارتباط اللاجئة الأوكرانية بالشاب البريطاني

وخلال مايو الماضي، كانت احتلت صوفيا كركديم والزوج البريطاني عناوين الصحف العالمية، وذلك بعد أن نجحت في الهروب من بلادها والوصول لبريطانيا، ومن ثم تعرفت على الزوج الذي يعمل مديرًا لتكنولوجيا المعلومات، وتسببت في تركه لزوجته وأطفاله من أجلها والهروب معها، لكنه مؤخرًا، قرر إنهاء علاقتهما وتركها.