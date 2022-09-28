الامارات | اكتشاف مدينة أثرية كبيرة في الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الصين اكتشاف أنقاض مدينة قديمة كبيرة في حديقة أثرية وطنية بمدينة ووشي بمقاطعة جيانجسو، شرق الصين. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء، أمس، عن نائب مدير معهد الآثار الثقافية وعلوم الآثار في مدينة ووشي لي قوانج ري، قوله إن مساحة المدينة المكتشفة «ووجيابانج» تبلغ نحو 800 ألف متر مربع. وأقيمت المدينة في أواخر عصر الربيع والخريف (770 قبل الميلاد - 476 قبل الميلاد)، وأوائل عصر الممالك المتحاربة (475 قبل الميلاد - 221 قبل الميلاد).