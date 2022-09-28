الامارات | معكم مباشرة من «ليجولاند».. 4 مراسلين صغار لـ 12 شهراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منتجع ليجولاند دبي عن أسماء المراسلين الصغار الأربعة الجدد الذين فازوا بالفرصة ليصبحوا مراسلين صحافيين حقيقيين لمدة 12 شهراً، من أكتوبر حتى سبتمبر المقبلين.

ووفقاً للعديد من المعايير ومن ضمنها الإبداع والمشاركة مع الآخرين اختارت لجنة رسمية للتحكيم بالمنتجع عمر الشامسي (11 عاماً - الإمارات)؛ وهيا عبدالرحمن (ثمانية أعوام - مصر)، وكيان روثيا (ثمانية أعوام - الهند)، ونور إيلديز عبداللاوي (11 عاماً - الجزائر)، ليصبحوا المراسلين الصغار الرسميين لمنتجع ليجولاند دبي. وسينقل المراسلون الجدد الصغار تجاربهم الشيقة لكل محبي منتجع ليجولاند دبي في أنحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقناة «اليوتيوب» الخاصة بالمنتجع، عبر تغطية مباشرة لكل الفعاليات التي تنظم سواء في حديقة ليجولاند دبي الترفيهية، أو حديقة ليجولاند المائية، أو بفندق ليجولاند الفريد وهو الأول من نوعه في المنطقة. والمراسلون الصغار الجدد من الطلبة المتميزين في مدارسهم، ويستمتع كل منهم بالعديد من الهوايات في مجالات مختلفة، إذ يحب عمر السباحة والتزلج والخطابة العامة؛ أما هيا فتعشق الجمباز والتزحلق علي الجليد، وتميل كيان إلى لعب كرة القدم، بينما تحب نور الرسم وتصنيع الحلي والجمباز الإيقاعي.

سينقل المراسلون الجدد الصغار تجاربهم الشيقة